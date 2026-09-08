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शराफ ग्रुप इंदौर-पीथमपुर में लगाएगा 50 मिलियन डॉलर! MP में खुलेंगे इंटरनेशनल स्कूल, चोइथराम ग्रुप भी बनाएगा सुपरमार्केट चेन

CM Mohan Yadav Dubai Visit: दुबई में AIM कांग्रेस-2026 के दौरान CM मोहन यादव ने UAE के टॉप उद्योगपतियों से की बैठक. शराफ ग्रुप इंदौर-पीथमपुर में लगाएगा लॉजिस्टिक्स पार्क, खुलेंगे इंटरनेशनल स्कूल.

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दुबई में CM मोहन यादव की निवेशकों से वन-टू-वन मीटिंग.(Photo:ITG)
दुबई में CM मोहन यादव की निवेशकों से वन-टू-वन मीटिंग.(Photo:ITG)

मुख्यमंत्री मोहन यादव के दुबई दौरे के तीसरे दिन मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर कई अहम चर्चाएं हुईं. AIM Congress-2026 के दौरान मुख्यमंत्री ने UAE के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं. इन बैठकों में लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, ई-मोबिलिटी, शिक्षा, हेल्थकेयर और रिटेल समेत कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों को Global Investors Summit-2027 के लिए भी आमंत्रित किया.

CM मोहन यादव ने Sharaf Group के प्रेसिडेंट-CEO श्याम कपूर के साथ बैठक में शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर चर्चा की. बैठक में मध्यप्रदेश में रेल-साइडिंग से जुड़े लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर बातचीत हुई. इसके लिए करीब 30 से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का प्रस्ताव बताया गया है. इससे लगभग 300 से 600 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है.

कंपनी इंदौर और पीथमपुर क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक है. प्रस्तावित परियोजना में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, आधुनिक वेयरहाउसिंग और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर विकसित करने पर चर्चा हुई.

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पोवारखेड़ा बनेगा लॉजिस्टिक्स का बड़ा हब

मुख्यमंत्री ने DP World के CEO रिजवान सूमार से भी मुलाकात की. बैठक में मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन नेटवर्क को मजबूत करने पर चर्चा हुई.

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सीएम ने पोवारखेड़ा लॉजिस्टिक्स कंपोजिट हब को अंतरदेशीय लॉजिस्टिक्स के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने की संभावना बताई.

इसमें मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और कोल्ड-चेन सुविधाएं विकसित करने की योजना पर चर्चा हुई. इसका उद्देश्य किसानों, FPO, MSME और उद्योगों के लिए कार्गो समेकन, मूल्य संवर्धन और निर्यात को आसान बनाना है.

डेटा सेंटर से ग्रीन हाइड्रोजन तक निवेश पर चर्चा

Rana Holdings के चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. दर्शन सिंह राणा के साथ बैठक में मध्यप्रदेश में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ई-मोबिलिटी और एग्रीकल्चरल मशीनरी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक अधोसंरचना, ऊर्जा उपलब्धता और स्किल्ड मैनपावर को निवेश के लिए प्रमुख ताकत बताया.

MP के बड़े शहरों में खुलेंगे इंटरनेशनल K-12 स्कूल?

शिक्षा क्षेत्र में भी निवेश की संभावना सामने आई है. मुख्यमंत्री ने GEMS Education के चेयरमैन-फाउंडर सनी वर्की से मुलाकात की. बैठक में कंपनी ने मध्यप्रदेश के प्रमुख और विकासशील शहरों में इंटरनेशनल लेवल के K-12 स्कूल कैंपस स्थापित करने में रुचि दिखाई.

इन स्कूलों में विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रस्तावित है. स्थानीय जरूरतों और भविष्य की लर्निंग जरूरतों के मुताबिक नेशनल और इंटरनेशनल सिलेबस लागू करने पर चर्चा हुई.

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ब्यूमर्क की हेल्थकेयर और ग्रीन एनर्जी में रुचि

Beumark Corporation के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और CEO सिद्धार्थ बालाचंद्रन के साथ हुई बैठक में कंपनी ने मध्यप्रदेश में निवेश की इच्छा जताई. कंपनी की रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में बताई गई है.

भोपाल-इंदौर में बढ़ेंगी Visa Services

VFS Global के वैश्विक प्रमुख अमित साइचर के साथ बैठक में निवेश, रोजगार, पर्यटन, वीजा सेवाओं और युवाओं के कौशल विकास पर चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री ने भोपाल और इंदौर में वीजा आवेदन सेवाओं का दायरा बढ़ाने तथा क्षेत्रीय पहुंच मजबूत करने के लिए कंपनी को प्रोत्साहित किया.

इसके अलावा स्थानीय युवाओं के लिए यात्रा, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर भी विचार किया गया.

चोइथराम समूह की MP में सुपरमार्केट खोलने की तैयारी

CM ने चोइथराम समूह के अध्यक्ष एलटी पगरानी के साथ भी निवेश संभावनाओं पर चर्चा की. समूह मध्यप्रदेश के प्रमुख शहरों में सुपरमार्केट और आधुनिक किराना रिटेल सेंटर स्थापित करने में रुचि रखता है. बैठक में स्थानीय किसानों और उत्पादकों से सीधे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद खरीदने तथा राज्य में फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और निजी लेबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई.

टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा

Crescent Enterprises के CEO बद्र जाफर के साथ बैठक में वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और उत्पादन क्लस्टर्स से जुड़े निवेश अवसरों पर चर्चा हुई.

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सीएम ने कहा कि राज्य सरकार टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप में निवेश को लगातार प्रोत्साहित कर रही है. बद्र जाफर ने शहरी अधोसंरचना, IT, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दीर्घकालीन निवेश में रुचि दिखाई.

GIS-2027 में आने का न्योता

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुबई में हुई इन बैठकों के दौरान उद्योग समूहों और निवेशकों को Global Investors Summit-2027 में शामिल होने का निमंत्रण दिया.

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