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'मुस्लिम पति को हिंदू बनाया?', धर्म पर मिले ताने, बच्चे को भी नहीं बख्शा, ट्रोल्स पर भड़कीं देवोलीना

देवोलीना भट्टाचार्जी ने इंटरफेथ मैरिज के बाद मिली ट्रोलिंग और बच्चों को लेकर मिले निगेटिव कमेंट पर अपनी राय साझा की. उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर बच्चों को ट्रोल करना गलत है.

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देवोलीना का छलका दर्द (Photo: Instagram @devoleena)
देवोलीना का छलका दर्द (Photo: Instagram @devoleena)

टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी अपनी बात खुलकर रखती हैं. इंटरफेथ मैरिज करने के बाद उन्हें लोगों की ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. लेकिन हद तब हो गई जब हेटर्स उनके बच्चे को भी बीच में घसीटने लगे हैं. एक्ट्रेस ने शार्दुल पंडित के पॉडकास्ट में ट्रोलिंग और इंटरफेथ मैरिज पर बात की है.

ट्रोलिंग पर क्या बोलीं देवोलीना

देवोलीना ने बताया कि उन्हें और शाहनवाज को लेकर लोगों को समझ आ गया है कि हम दोनों ही सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. अभी उन्हें धर्म को लेकर कोई ट्रोल नहीं करता है. सब देखते हैं कि हम एक दूसरे के धर्म के सारे त्योहार मनाते हैं. अब वो दूसरी चीजों को लेकर ट्रोल होती हैं. देवोलीना ने कहा- शाहनवाज के समाज के लोग बोलते हैं कि इसे मैंने हिंदू बना दिया है. जो मेरे कम्यूनिटी के लोग हैं वो आजकल कम ट्रोल करते हैं. लेकिन ये जरूर कहते हैं कि इनका तलाक होने वाला है. लोग बच्चों को लेकर भी बोलने लगे हैं. बच्चों को लेकर कहते हैं कि वो कौन से धर्म को अपनाएगा?

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बच्चे को लेकर छलका दर्द

एक्ट्रेस ने धर्म को लेकर बोलने वाले लोगों को कहा कि कौन सा धर्म बच्चे या पेरेंट्स को ट्रोल करना सिखाता है. हेटर्स के कर्म वैसे नहीं हैं, जैसा कोई धर्म सिखाता है. देवोलीना ने कहा- किसने कहा कि दूसरे धर्म को गाली देने, उसे भला बुरा कहने से माना जाएगा कि वो अपने धर्म का सम्मान करता है. आपको अपने धर्म पर फोकस करना चाहिए. ना कि दूसरों की चिंता करनी चाहिए. निगेटिविटी फैलाकर क्या आप ईश्वर के पास जाना चाहते हो. देवोलीना ने कहा कि लोगों की ऐसा बातें उन्हें तकलीफ देती है. क्योंकि कोई भी मां अपने बच्चे को लेकर ऐसी बातें नहीं सुन सकती है. 

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बच्चे को लेकर बात करते हुए देवोलीना रोने लगती हैं. उन्होंने कहा- मेरे बच्चे के लिए कोई कुछ भी बोलेगा तो मुझे दुख होगा. मैं अपने बच्चे की वजह से अपनी मां से और ज्यादा प्यार करती हूं. मां होना अलग एहसास है. मां और बच्चे का कनेक्शन अलग होता है. देवोलीना ने बताया कि मां बनने के बाद जब बच्चे को लेकर गलत न्यूज आती है तो दिल के टुकड़े हो जाते हैं. 

देवोलीना ने 2022 में शाहनवाज शेख से शादी की. दोनों का एक बेटा है. जिसका नाम जॉय रखा है. देवोलीना के पति जिम और फिटनेस ट्रेनर हैं

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