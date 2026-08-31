ताशकंद में गूंजा ‘अभी तो सूरज उगा है’, PM मोदी की कविताओं पर झूमे उज्बेक छात्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे में कूटनीति के साथ कविता और संस्कृति का रंग भी देखने को मिला. ताशकंद के कुकसारॉय पैलेस में राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव की तरफ से आयोजित अनौपचारिक डिनर में पीएम मोदी की कविता ‘अभी तो सूरज उगा है’ पर खास म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी गई.
इसके बाद ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में उज्बेक छात्रों ने पीएम मोदी के सामने उनकी ही कविताएं हिंदी और उज़्बेक भाषा में सुनाईं. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की तीन कविताओं की प्रस्तुति हुई.
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चौथे वर्ष के छात्र केल्दियोरोव दिलशुहबेक ने ‘अभी तो सूरज उगा है’ का हिंदी पाठ किया, जबकि छात्रा दिलशोदा जुराबोएवा ने इसका उज़्बेक अनुवाद सुनाया.
उज्बेकिस्तान में छात्रों ने पीएम मोदी की कौन सी कविता पढ़ी?
पीएम मोदी के सामने उनकी ‘नए भारत के नए संकल्प’ कविता पेश की गई. इसका हिंदी पाठ ओताबेक अमीरोव ने किया, जबकि इकरोमखुजा सादिल्लायेव ने इसका उज़्बेक अनुवाद प्रस्तुत किया. तीसरी कविता ‘मानवता को कहीं न लग जाए दाग’ थी, जो करुणा, शांति और मानवता के संदेश पर केंद्रित है. इसका हिंदी पाठ छात्रा ओरज़ू कुलदोशेवा ने किया, जबकि फयोज़ा अब्दुरासुलोवा ने इसका उज़्बेक अनुवाद पेश किया.
इस प्रस्तुति के दौरान दर्शकों की प्रतिक्रिया ने कार्यक्रम को पीएम मोदी के दौरे के खास पलों में शामिल कर दिया. विश्वविद्यालय ने इसे भारत और उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक और शैक्षणिक रिश्तों की झलक बताया.
रणनीतिक रिश्तों को मजबूती देने ताशकंद पहुंचे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे. यह दौरा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के मकसद से हो रहा है. ताशकंद पहुंचने पर राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया.
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पीएम मोदी ने कहा कि यह उज्बेकिस्तान की उनकी चौथी यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों की गहराई और बढ़ती गति को दिखाती है. दौरे में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दों पर बातचीत होनी है. साथ ही भविष्य के सहयोग की दिशा भी तय की जाएगी