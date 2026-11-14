पाकिस्तान में आतंकियों ने सेना को घेरा, ड्रोन से किया हमला... जवाबी कार्रवाई में 24 ढेर

पाकिस्तान में आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया. बलूचिस्तान में गश्त कर रहे सैन्य वाहनों पर हथियारों से लैस क्वाडकॉप्टर से हमला किया गया. इस हमले में एक मेजर और एक हवलदार की मौत हो गई. इसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की.

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वहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया गया. पाकिस्तानी सेना के मुताबिक, दोनों प्रांतों में अलग-अलग मुठभेड़ों में कुल 24 आतंकी मारे गए हैं. इस दौरान दो अन्य सैनिकों की भी जान गई है. यानी इन घटनाओं में 24 आतंकी और 4 सैनिक मारे गए हैं.

बलूचिस्तान में ड्रोन से सेना के वाहनों पर हमला

पाकिस्तानी सेना के मुताबिक, शुक्रवार से बलूचिस्तान के कोलपुर, करदगाप और नुश्की इलाके में खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात कोलपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई. सेना ने दावा किया कि इस दौरान 8 आतंकी मारे गए. इनमें एक आत्मघाती हमलावर भी शामिल था.

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सेना ने बताया कि आतंकियों ने गश्त कर रहे सैन्य वाहनों पर हथियारों से लैस क्वाडकॉप्टर से हमला किया था. इस हमले में मेजर ओमर मिन्हास नासिर और हवलदार मुहम्मद अदनान खान की मौत हो गई. कार्रवाई के दौरान आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया.

खैबर पख्तूनख्वा में 16 आतंकी मारे गए

बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान में भी सेना ने ऑपरेशन चलाया. यहां मीर अली, दत्ता खेल और आसपास के इलाकों में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया. पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के मुताबिक, अली खेल में 12 आतंकी मारे गए. वहीं, मीर अली और दत्ता खेल में 2-2 आतंकियों को ढेर किया गया.

इस कार्रवाई में हवलदार असमत अली और नाइक आफताब अली की भी मौत हो गई. सेना ने कहा कि दोनों जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया. इन ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है.

आतंकी संगठनों के लिए अलग-अलग नाम इस्तेमाल करता है पाकिस्तान

पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के लिए 'फितना अल हिंदुस्तान' नाम का इस्तेमाल करती है. उसका आरोप है कि ये संगठन भारत के इशारे पर हमले करते हैं. हालांकि, पाकिस्तान ने इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है. भारत ने जून में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के इस कदम की आलोचना की थी.

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वहीं, पाकिस्तान सरकार प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े आतंकियों के लिए 'फितना अल ख्वारिज' शब्द का इस्तेमाल करती है. सेना का दावा है कि मारे गए आतंकी कई हमलों में शामिल थे. इनमें आम नागरिकों की हत्या भी शामिल है.

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