दूसरी शादी की खबर मिलते ही ससुराल पहुंच गए लड़की वाले, फिर चले लाठी-डंडे

बिहार के बेतिया में दूसरी शादी की खबर ने एक परिवार में ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. शादी को अभी डेढ़ साल ही हुए थे कि पति की दूसरी शादी करने की सूचना मिलने पर लड़की पक्ष के लोग ससुराल पहुंच गए. वहां बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी-डंडों और हरवे-हथियार से हमला कर दिया गया. इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जबकि लड़की पक्ष की गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई.

और पढ़ें

पूरा मामला बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र की रमपुरवा महनवा पंचायत के वार्ड संख्या-11 का है. यहां रहने वाले रामकिशुन शाह के बेटे ओमप्रकाश शाह की शादी करीब डेढ़ साल पहले नौतन थाना क्षेत्र के खलवा गहिरी निवासी अजीत शाह की बेटी अंजनी कुमारी से हुई थी. दोनों की शादी हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी. परिवार को उम्मीद थी कि उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा, लेकिन लड़की पक्ष का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही रिश्ते में विवाद शुरू हो गया.

यह भी पढ़ें: छठ घाटों पर चप्पे-चप्पे की होगी निगरानी, बेतिया में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक का खास इंतजाम

परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही अंजनी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा था. उसे पति की ओर से दूसरी शादी करने की धमकी भी दी जाती थी. इसी बीच लड़की वालों को जानकारी मिली कि ओमप्रकाश दूसरी शादी करने जा रहा है. इस खबर के बाद परिवार के लोग सच्चाई जानने और मामले को सुलझाने के इरादे से सीधे बेटी के ससुराल पहुंच गए.

Advertisement

दूसरी शादी की खबर पर पहुंचा लड़की पक्ष, बातचीत में बढ़ा विवाद

शनिवार को अंजनी के मायके वाले रमपुरवा महनवा स्थित उसकी ससुराल पहुंचे. उनका मकसद दहेज प्रताड़ना और दूसरी शादी की सूचना को लेकर बातचीत करना था. परिजनों के पहुंचने के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. आरोप है कि बातचीत के दौरान कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया.

​

लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़का पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों और हरवे-हथियार से हमला कर दिया. अचानक हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए. मौके पर अफरातफरी मच गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई.

गाड़ी के शीशे तोड़े, डायल-112 ने संभाला मोर्चा

मारपीट के दौरान हमलावरों ने लड़की पक्ष की गाड़ी को भी निशाना बनाया. आरोप है कि वाहन के शीशे तोड़ दिए गए और उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई. इस घटना के बाद मौके पर हंगामा मच गया. सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम पहुंची और हालात को नियंत्रित किया.

घटना के बाद आरोपी पक्ष के लोगों के घर छोड़कर फरार होने की बात सामने आई है. वहीं, मारपीट में घायल हुए लोगों को लेकर परिजनों में आक्रोश है. दूसरी शादी की सूचना पर शुरू हुआ विवाद अब मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया है.

Advertisement

​

थानाध्यक्ष बोले- आवेदन मिलने पर होगी कार्रवाई

मामले पर मझौलिया थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि घटना उनके संज्ञान में आई है. पुलिस को आवेदन मिलने के बाद उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल लड़की पक्ष की ओर से दहेज प्रताड़ना, दूसरी शादी की तैयारी और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस को लिखित शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच की जाएगी. दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

---- समाप्त ----