विश्व मधुमेह दिवस पर WHO की बड़ी पहल, टाइप-1 डायबिटीज पर पहली गाइडलाइन जारी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर वयस्कों में टाइप-1 डायबिटीज की पहचान और इलाज को लेकर पहली बार वैश्विक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन गाइडलाइंस का मकसद दुनिया भर में टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को बेहतर, सुरक्षित और कम खर्च में इलाज उपलब्ध कराना है.

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खास बात यह है कि इन दिशा-निर्देशों को कम संसाधनों वाले देशों, आपातकालीन हालात और मानवीय संकट से प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. WHO के मुताबिक, साल 2025 में दुनियाभर में करीब 95 लाख लोग टाइप-1 डायबिटीज के साथ जी रहे थे.

इसी साल करीब 5 लाख नए मरीजों की पहचान हुई है. आमतौर पर टाइप-1 डायबिटीज को बच्चों में होने वाली बीमारी माना जाता है, लेकिन अब बड़ी संख्या में वयस्क भी इसकी चपेट में आ रहे हैं.

रोजाना इंसुलिन लेना जरूरी



WHO ने अपनी नई गाइडलाइन में टाइप-1 डायबिटीज के मरीजों को दिन में कई बार इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह दी है. मरीज के ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से इंसुलिन की खुराक में बदलाव करना चाहिए.

संगठन के मुताबिक, ह्यूमन इंसुलिन एक प्रभावी और अच्छा विकल्प है. जरूरत के हिसाब से इंसुलिन के दूसरे प्रकारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. WHO ने इंसुलिन को जीवन बचाने वाला इलाज बताते हुए कहा कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मरीजों को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाला इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है.

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ब्लड शुगर की नियमित जांच पर जोर

नई गाइडलाइन में ब्लड शुगर की नियमित जांच को भी जरूरी बताया गया है. अस्पतालों और क्लीनिकों में ऐसे ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं, जिनसे पिछले कुछ महीनों के औसत ब्लड शुगर लेवल का पता चलता है.

वहीं, मरीज घर पर फिंगर-प्रिक टेस्ट यानी उंगली में हल्की सुई चुभाकर ब्लड शुगर की जांच कर सकते हैं. इसके अलावा कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग (CGM) डिवाइस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसमें त्वचा पर एक छोटा सेंसर लगाया जाता है, जो लगातार ब्लड शुगर के स्तर पर नजर रखता है.

WHO ने यह भी कहा है कि जहां ब्लड ग्लूकोज जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां जरूरत के मुताबिक यूरिन ग्लूकोज टेस्ट किया जा सकता है.

2030 तक सभी मरीजों को सस्ती इंसुलिन देने का लक्ष्य

WHO की नई गाइडलाइन का एक प्रमुख उद्देश्य साल 2030 तक टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित सभी लोगों को कम कीमत पर इंसुलिन और खुद ब्लड शुगर की जांच करने की सुविधा उपलब्ध कराना है.

WHO ने चेतावनी दी है कि डायबिटीज को नजरअंदाज करने से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इनमें आंखों की रोशनी जाना, किडनी फेल होना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पैरों को काटने की नौबत तक आ सकती है. संगठन के अनुसार, साल 2022 में दुनियाभर में लगभग 83 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित थे.

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इनमें ज्यादातर टाइप-2 डायबिटीज के मरीज थे. चिंता की बात यह है कि डायबिटीज से पीड़ित 40 प्रतिशत से अधिक लोगों को अपनी बीमारी की जानकारी ही नहीं होती. इस साल विश्व मधुमेह दिवस की थीम ‘Early Action on Diabetes’ यानी डायबिटीज पर समय रहते कार्रवाई करना रखी गई है.

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