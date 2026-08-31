scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, उफनती त्रिशूली नदी में बहा 130 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज, कटा 400 परिवारों का संपर्क

नेपाल में बाढ़ के बीच त्रिशूली नदी में 130 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज बह गया, जिससे करीब 400 परिवारों का पृथ्वी हाईवे से संपर्क टूट गया. नेपाल में फ्लैश फ्लड से मरने वालों की संख्या 788 पहुंच गई है.

Advertisement
X
नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, 2,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता.(Photo- PTI)
नेपाल में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, 2,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता.(Photo- PTI)

नेपाल में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार सुबह त्रिशूली नदी में आई ताजा बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक सस्पेंशन ब्रिज बह गया. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी.

यह पुल गंडकी प्रांत के गोरखा जिले में गंडकी ग्रामीण नगरपालिका-8 के घ्यालचोक को  हाईवे के पास चरौदी से जोड़ता था. सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, करीब तीन घंटे तक चली बाढ़ में यह पुल सुबह लगभग 11:30 बजे बह गया. पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगरपालिका-7 और 8 के लोगों का पृथ्वी हाईवे से संपर्क टूट गया है.

130 मीटर लंबा घ्यालचोक-चरौदी पुल घ्यालचोक के करीब 400 परिवारों के लिए आने-जाने का प्रमुख रास्ता था. किसान इसी रास्ते से अपने डेयरी उत्पाद और सब्जियां चरौदी स्थित कृषि सहकारी संस्था तक पहुंचाते थे. अब इलाके के किसान अपनी उपज चरौदी तक नहीं पहुंचा सकेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Manisha Koirala Nepal tourism
नेपाल बाढ़ पर छलका मनीषा कोइराला का दर्द, भारत-चीन से भावुक अपील
'काश हम थोड़ा बाद में गए होते...', लापता श्रद्धालुओं पर छलका सद्गुरु का दर्द
कैसे आई दबे पांव महातबाही? देखें नेपाल त्रासदी की आंखों देखी
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 31 अगस्त 2026, सोमवार की अहम खबरें
nepal flood former chief justice
नेपाल बाढ़ में लापता बंगाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अब तक सुराग नहीं

बाढ़ से भारी तबाही 

इससे पहले 26 अगस्त को आई भीषण फ्लैश फ्लड में यहां से कुछ दूरी पर नीचे की ओर धावाडीघाट का एक पुल भी बह गया था. इसके बाद स्थानीय लोग धावाडीघाट पुल के विकल्प के तौर पर घ्यालचोक-चरौदी पुल का इस्तेमाल कर रहे थे. नेपाल में फ्लैश फ्लड से मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 788 हो गई थी. अधिकारियों के मुताबिक, शव मिलने का सिलसिला जारी है. वहीं, भोटेकोशी नदी में जलस्तर बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है और बाढ़ प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों तथा बचाव कर्मियों से सतर्क रहने को कहा गया है. रिपोर्ट के अनुसार, 2,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जबकि करीब 9,500 लोगों को बचाया जा चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Makar Tarot Rashifal 31 August 2026: लाभ का स्तर बेहतर रहेगा, विविध मामलों में सक्रियता रखेंगे |
    ये 5 दालें हैं पोषक तत्वों का खजाना, जानिए किस दाल से मिलते हैं क्या फायदे |
    Dhanu Tarot Rashifal 31 August 2026: आवेश से बचें, स्वास्थ्य व खानपान के प्रति जागरुक रहें |
    Vrishchik Tarot Rashifal 31 August 2026: प्रभावपूर्ण अवसर बनेंगे, वाणिज्यिक विषय पक्ष में बनेंगे |
    Tula Tarot Rashifal 31 August 2026: प्रलोभन के जाल में आने से बचें, लंबित कार्यों में सूझबूझ रखें |
    Kanya Tarot Rashifal 31 August 2026: अनावश्यक दबाव में नहीं आएंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा |
    Singh Tarot Rashifal 31 August 2026: स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, खान-पान नियमित बनाए रखें |
    How to Grow Hair Faster: हेयर ग्रोथ के लिए अपनाएं ये 8 टिप्स, बाल होंगे लंबे और घने |
    Kark Tarot Rashifal 31 August 2026: रचनात्मक नजरिया बनाए रखेंगे, विविध कार्यों के लिए प्रेरित होंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 31 August 2026: आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, कारोबारी अवसर भुनाने का प्रयास होगा
    Advertisement