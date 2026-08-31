How to Grow Hair Faster: हेयर ग्रोथ के लिए अपनाएं ये 8 टिप्स, बाल होंगे लंबे और घने

How to Grow Hair Faster: लंबे, घने और मजबूत बाल हर किसी की चाहत होते हैं. इसके लिए लोग तरह-तरह के हेयर ऑयल, शैंपू और घरेलू नुस्खे अपनाते हैं. हालांकि, कुछ आसान आदतें भी बालों की देखभाल में मदद कर सकती हैं. अगर आप भी अपने बालों की बेहतर देखभाल करना चाहते हैं तो ये आसान हेयर हैक्स आपके काम आ सकते हैं.

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सिर को कुछ मिनट नीचे की ओर झुकाएं

रोज कुछ मिनट के लिए सिर को नीचे की ओर झुकाने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है. इससे हेयर फॉलिकल्स तक पोषण पहुंचने में मदद मिलती है, जो बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो सकता है.

सिल्क का तकिया कवर इस्तेमाल करें

अगर आप कॉटन की बजाय सिल्क के तकिया कवर पर सोते हैं, तो बालों में घर्षण कम होता है. इससे बालों के टूटने और उलझने की समस्या कम हो सकती है.

बालों पर लगाएं प्याज का रस

प्याज के रस में सल्फर पाया जाता है, जो बालों की देखभाल में मददगार माना जाता है. सप्ताह में एक बार इसे स्कैल्प पर लगाकर कुछ देर बाद बाल धो सकते हैं. हालांकि, इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

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तेल से करें मसाज

अरंडी (कैस्टर) के तेल में नारियल का तेल मिलाकर हल्का गुनगुना करें और इससे स्कैल्प की मालिश करें. इससे बालों को नमी मिलती है और वे मजबूत नजर आ सकते हैं.

लकड़ी की कंघी का करें इस्तेमाल

प्लास्टिक की बजाय लकड़ी की कंघी से बाल संवारने पर बालों के टूटने की संभावना कम हो सकती है. साथ ही स्कैल्प पर हल्का मसाज भी होता है.

चावल के पानी से धोएं बाल

चावल का पानी लंबे समय से बालों की देखभाल में इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसमें मौजूद कुछ पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

जरूरत से ज्यादा शैंपू न करें

रोजाना या बहुत ज्यादा शैंपू करने से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल कम हो सकता है. यही तेल बालों को प्राकृतिक नमी देने में मदद करता है. इसलिए अपने हेयर टाइप के अनुसार ही बाल धोएं.

इन बातों का रखें ध्यान

ये सभी उपाय सामान्य हेयर केयर टिप्स हैं और इनका असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है. अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या अचानक हेयर फॉल बढ़ गया है तो घरेलू उपायों पर निर्भर रहने की बजाय हेयर एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा.

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