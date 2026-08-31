scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Grow Hair Faster: हेयर ग्रोथ के लिए अपनाएं ये 8 टिप्स, बाल होंगे लंबे और घने

How to Grow Hair Faster: अगर आप घने, लंबे और मजबूत बाल चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही काफी नहीं हैं. रोजमर्रा की कुछ आसान आदतें भी बालों की बेहतर देखभाल में मदद कर सकती हैं. आज हम आपको ऐसे आसान हेयर केयर टिप्स बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं.

Advertisement
X
बालों की ग्रोथ के लिए अपनाएं ये आसान हैक्स (Photo-ITG)
बालों की ग्रोथ के लिए अपनाएं ये आसान हैक्स (Photo-ITG)

How to Grow Hair Faster: लंबे, घने और मजबूत बाल हर किसी की चाहत होते हैं. इसके लिए लोग तरह-तरह के हेयर ऑयल, शैंपू और घरेलू नुस्खे अपनाते हैं. हालांकि, कुछ आसान आदतें भी बालों की देखभाल में मदद कर सकती हैं. अगर आप भी अपने बालों की बेहतर देखभाल करना चाहते हैं तो ये आसान हेयर हैक्स आपके काम आ सकते हैं.

सिर को कुछ मिनट नीचे की ओर झुकाएं
रोज कुछ मिनट के लिए सिर को नीचे की ओर झुकाने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है. इससे हेयर फॉलिकल्स तक पोषण पहुंचने में मदद मिलती है, जो बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद हो सकता है.

सिल्क का तकिया कवर इस्तेमाल करें
अगर आप कॉटन की बजाय सिल्क के तकिया कवर पर सोते हैं, तो बालों में घर्षण कम होता है. इससे बालों के टूटने और उलझने की समस्या कम हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Wet Hair Tying Risks
गीले बालों को कसकर बांधा तो फंस जाओगे! टूटेंगे बाल, बढ़ेगा डैंड्रफ!
Dry Frizzy Hairs Mask (Photo: ITG)
रूखे-डैमेज बालों के लिए आम में मिलाएं 2 चीजें, घर पर करें हेयर स्पा
Hair Oil For Hair growth (Photo: ITG)
महंगे Hair Growth Oils छोड़ें! इस देसी तेल से लंबे-घने होंगे बाल
Homemade Hair Mask
हेयरफॉल से हैं परेशान? बालों पर लगाएं अमरूद के पत्तों से बना मास्क
How To Dye Hair Without Color (Photo: ITG)
सफेद बालों से हैं परेशान? चाय पत्ती से बनाएं होममेड हेयर डाई

बालों पर लगाएं प्याज का रस 
प्याज के रस में सल्फर पाया जाता है, जो बालों की देखभाल में मददगार माना जाता है. सप्ताह में एक बार इसे स्कैल्प पर लगाकर कुछ देर बाद बाल धो सकते हैं. हालांकि, इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

Advertisement

तेल से करें मसाज
अरंडी (कैस्टर) के तेल में नारियल का तेल मिलाकर हल्का गुनगुना करें और इससे स्कैल्प की मालिश करें. इससे बालों को नमी मिलती है और वे मजबूत नजर आ सकते हैं.

लकड़ी की कंघी का करें इस्तेमाल
प्लास्टिक की बजाय लकड़ी की कंघी से बाल संवारने पर बालों के टूटने की संभावना कम हो सकती है. साथ ही स्कैल्प पर हल्का मसाज भी होता है.

चावल के पानी से धोएं बाल
चावल का पानी लंबे समय से बालों की देखभाल में इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसमें मौजूद कुछ पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

जरूरत से ज्यादा शैंपू न करें
रोजाना या बहुत ज्यादा शैंपू करने से स्कैल्प का नेचुरल ऑयल कम हो सकता है. यही तेल बालों को प्राकृतिक नमी देने में मदद करता है. इसलिए अपने हेयर टाइप के अनुसार ही बाल धोएं.

इन बातों का रखें ध्यान 
ये सभी उपाय सामान्य हेयर केयर टिप्स हैं और इनका असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है. अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या अचानक हेयर फॉल बढ़ गया है तो घरेलू उपायों पर निर्भर रहने की बजाय हेयर एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    How to Grow Hair Faster: हेयर ग्रोथ के लिए अपनाएं ये 8 टिप्स, बाल होंगे लंबे और घने |
    Kark Tarot Rashifal 31 August 2026: रचनात्मक नजरिया बनाए रखेंगे, विविध कार्यों के लिए प्रेरित होंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 31 August 2026: आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, कारोबारी अवसर भुनाने का प्रयास होगा |
    Vrishabh Tarot Rashifal 31 August 2026: संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे, यात्राओं की संभावना बनी रहेगी |
    Mesh Tarot Rashifal 31 August 2026: जोखिम के कार्यों से दूर रहें, निर्णय लेने में स्पष्टता बढ़ाएं |
    How To Keep Home Safe From Snakes: सांप को बिलकुल पसंद नहीं आपके घर से आने वाली ये 4 तरह की गंध, तभी तो सूंघते ही भागते हैं उल्टे पैर |
    'काश हम थोड़ा बाद में गए होते...', ईशा फाउंडेशन के लापता श्रद्धालुओं पर छलका सद्गुरु का दर्द |
    Career Rashifal 31 August 2026 (करियर राशिफल): तुला राशि वाले जिद में निर्णय न लें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 31 August 2026: कुंभ राशि वालों के रिश्ते मजबूत होंगे, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 31 अगस्त 2026: सिंह राशि वाले बजट से चलें, जानें अन्य राशियों का हाल
    Advertisement