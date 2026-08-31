Mithun Tarot Rashifal 31 August 2026: आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, कारोबारी अवसर भुनाने का प्रयास होगा

मिथुन

नाइट आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में सहयोगी है. परंपराओं का सम्मान करेंगे. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. वातावरण ऊर्जावान बनाए रखेंगे. सबके प्रति आदर का भाव रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सफलता पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. कारोबारी अवसर भुनाने का प्रयास होगा.

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अपनों को साथ लेकर चलेंगे. सबके साथ सहयोग बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. करीबियों की अपेक्षाओं के दबाव में नहीं आएंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. घर की साज संवार बढ़ाए रखेंगे. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. वाणी व्यवहार असरदार बना रहेगा. वचन निभाने का प्रयास होगा. सद्भाव बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान आकर्षक रहेगा. सहनशील बने रहेंगे. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. सेहत सुधार पाएगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लक्ष्य पूरे करेंगे. कारोबारी सफलता बढेगी. लाभ ऊंचा रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

रिश्ते: सबका सम्मान बनाए रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. रिश्तों में सूझबूझ बनाए रखेंगे. संवाद सुखद रहेगा.

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