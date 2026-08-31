Dhanu Tarot Rashifal 31 August 2026: आवेश से बचें, स्वास्थ्य व खानपान के प्रति जागरुक रहें

धनु

सेवन आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए उद्योग व्यापार में संतुलन को बनाए रखने और भ्रमपूर्ण बातों से बचने का संकेतक है. मेहनत और संजीदगी से कार्य करें. परिणाम की जल्दी में लाभ का प्रभावित न होने दें. रुटीन विषयों में रुचि रखेंगे. प्राइवेसी पर जोर बना रहेगा. व्यर्थ बयानबाजी से बचें. कामकाज सहज रहेगा. दैनिक गतिविधियों को व्यवस्थित रखें.

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खानपान पर नियंत्रण बढ़ाएं. सबसे सामंजस्यता बढ़ाएं. औरों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. नीतिगति विषयों की अनदेखी से बचें. वाणी व्यवहार में सरलता बनाए रखें. विविधि प्रयासों में धैर्य दिखाएं. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सभ्यता संस्कार से सभी प्रसन्न रहेंगे. परिस्थिति का उचित आंकलन बनाए रखें. जल्दबाजी में निर्णय न लें.

स्वास्थ्य: व्यवहार में संतुलन बनाए रहें. आवेश से बचें. स्वास्थ्य व खानपान के प्रति जागरुक रहें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार मध्यम रहेगा. कार्यों में निरंतरता रखें. व्यवस्था का पालन करें. जवाबदेही बनाए रखें.

रिश्ते: घर वालों की सुनें. करीबियों से सहकार समर्थन बनाए रखें. अपनों का साथ निभाने का प्रयास होगा.

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