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ये 5 दालें हैं पोषक तत्वों का खजाना, जानिए किस दाल से मिलते हैं क्या फायदे

दाल भारतीय खाने का अहम हिस्सा है और इसे पोषण का खजाना भी माना जाता है. अलग-अलग दालों में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. आइए जानते हैं कि कौन-सी दाल से शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं.

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भारतीय रसोई की ये दालें हैं पोषक तत्वों का खजाना (Photo-Adobe Stock)
भारतीय रसोई की ये दालें हैं पोषक तत्वों का खजाना (Photo-Adobe Stock)

भारतीय खाने में दाल का खास स्थान है. दाल न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी देती है. प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटैशियम और दूसरे विटामिन से भरपूर दालें रोजाना की डाइट का अहम हिस्सा मानी जाती हैं. हर दाल के अपने अलग पोषण और फायदे होते हैं. आइए जानते हैं कुछ भारतीय दालों और उनके फायदों के बारे में.

तूर दाल
तूर दाल, जिसे अरहर की साबुत दाल भी कहा जाता है, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम का अच्छा स्रोत मानी जाती है. इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मांसपेशियों को मजबूती मिल सकती है. दक्षिण भारत, बिहार और उत्तर प्रदेश में इससे सांभर और कई तरह की दालें बनाई जाती हैं.

मसूर दाल
मसूर दाल में प्रोटीन और आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और लंबे समय तक पेट भरा रखने में भी सहायक हो सकता है. यह दाल पूर्वी भारत में काफी पसंद की जाती है.

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मूंग दाल
मूंग दाल हल्की और आसानी से पचने वाली दाल मानी जाती है. इसमें प्रोटीन के साथ विटामिन B1, B2, B3 और B6 पाए जाते हैं. इसे खाने से पाचन बेहतर रहने, वजन नियंत्रित रखने और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मदद मिल सकती है. मूंग दाल से चीला, वड़ा और पकौड़े जैसी कई डिश बनाई जाती हैं.

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चना दाल
चना दाल में प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं. यह लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकती है और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में भी सहायक मानी जाती है. इससे दाल, चीला, पकौड़े और कई पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं.

उड़द दाल
उड़द दाल प्रोटीन, आयरन और पोटैशियम से भरपूर होती है. यह शरीर को ऊर्जा देने, मांसपेशियों और हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती है. दक्षिण भारत में इडली, डोसा और वड़ा बनाने में इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है.

क्यों जरूरी है दाल खाना?
दालें पौधों से मिलने वाले प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानी जाती हैं. इनमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर रखने में मदद करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करा सकता है. संतुलित मात्रा में अलग-अलग तरह की दालों को अपनी डाइट में शामिल करने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान
किसी भी एक दाल पर निर्भर रहने की बजाय अलग-अलग दालों को बैलेंस में अपनी डाइट का हिस्सा बनाना बेहतर माना जाता है. अगर आपको कोई विशेष बीमारी या डाइट से जुड़ी समस्या है तो डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही डाइट चुनें.

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