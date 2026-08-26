गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़ा वकील दीपक खत्री गिरफ्तार, IGI एयरपोर्ट से क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम के सदस्य दीपक खत्तरी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से पकड़ा. दीपक खत्तरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने LOC यानी लुकआउट सर्कुलर खोल रखा था. गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उसके खिलाफ लगे आरोपों को लेकर जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार, दीपक खत्तरी पर गैंगस्टर्स के बीच कड़ी का काम करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि वह गैंग से जुड़े लोगों के बीच संपर्क का काम करता था. इसी मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया है.

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दीपक खत्तरी की गिरफ्तारी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई. दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ LOC खोल रखी थी. इसी वजह से एयरपोर्ट पर उसे पकड़ा गया. इसके बाद उसे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया. दीपक का नाम इससे पहले भी गैंगवार से जुड़े एक मामले में सामने आया था. बीते दिनों दिल्ली के यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर पर दीपक खत्तरी और उसके साथियों पर फायरिंग हुई थी. इस घटना के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा था.

यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर पर हुई फायरिंग के बाद दीपक खत्तरी ने रोहित गोदारा गैंग पर हमला कराने का आरोप लगाया था. दीपक के आरोप के बाद इस मामले में रोहित गोदारा गैंग का नाम सामने आया. बताया गया कि इस हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली थी. जिम्मेदारी लेने के साथ गैंग की ओर से दीपक खत्तरी पर लॉरेंस बिश्नोई के लिए मुखबिरी और दलाली करने के आरोप लगाए गए थे.

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गैंगस्टर्स के बीच कड़ी का काम करने का आरोप

इस पूरे घटनाक्रम के बाद दीपक खत्तरी का नाम लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े नेटवर्क और गैंगस्टर्स के बीच संपर्क के आरोपों के संदर्भ में सामने आया. अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया है. दीपक खत्तरी को लेकर पुलिस का आरोप है कि वह गैंगस्टर्स के बीच कड़ी का काम करता था. हालांकि, मामले में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर पुलिस की जांच जारी है. गिरफ्तारी IGI एयरपोर्ट से होने के बाद क्राइम ब्रांच अब इस मामले से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है.

दीपक खत्तरी लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम का सदस्य बताया गया है. उसका नाम सामने आने के बाद उस पर गैंग से जुड़े लोगों के बीच संपर्क का काम करने के आरोप लगे हैं. इसी बीच यमुना बाजार में उसके ऊपर हुई फायरिंग और उसके बाद रोहित गोदारा गैंग की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेने की घटना भी चर्चा में रही.

फायरिंग के बाद से चर्चा में था दीपक खत्तरी का नाम

फिलहाल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दीपक खत्तरी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ LOC पहले से खुली हुई थी और इसी के आधार पर IGI एयरपोर्ट से उसकी गिरफ्तारी हुई. मामले की जांच के दौरान उसके खिलाफ लगे आरोपों और गैंगस्टर्स के बीच कथित संपर्क की पूरी जानकारी सामने आने की बात कही जा रही है.

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