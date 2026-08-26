How To Peel Ginger Easily: टेढ़ी-मेढ़ी अदरक छीलने में छूटते हैं पसीने? चाकू छोड़ें, अपनाएं ये देसी चीजें; चुटकियों में उतर जाएगा छिलका

How To Peel Ginger Easily: यूं तो भारतीय रसोई में ऐसे बहुत से मसाले पाए जाते हैं, जिनके बिना खाना अधूरा लगता है. लेकिन इनमें एक मसाला ऐसा है, जो ना केवल खाने का बल्कि सुबह-शाम पी जाने वाली चाय को भी कड़क और मजेदार बनाता है. ये चाय से लेकर सब्जी, दाल और कई तरह की ग्रेवी का स्वाद बढ़ा देता है. अदरक स्वाद तो बढ़ाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कई बार लोगों के लिए सिरदर्दी भी बना जाता है. कैसे? दरअसल, अदरक को छीलना बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होता है.



अगर आपने कभी रसोई में खड़े होकर अदरक छीला होगा, तो आप समझ सकते होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. इसकी टेढ़ी-मेढ़ी शेप और पतले से छिलके की वजह से इसे छीलना थोड़ा मुश्किल काम लगता है. चाकू या पीलर से छीलते समय अक्सर छिलके के साथ अदरक का काफी हिस्सा भी निकल जाता है. इसकी वजह से अदरक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बर्बाद हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप अदरक छीलने के ये आसान तरीके ट्राई कर सकते हैं. इनसे अदरक की बर्बादी भी कम होगी और काम भी जल्दी हो जाएगा.



चम्मच से छीलें अदरक: अदरक छीलने का सबसे आसान तरीका चम्मच का इस्तेमाल करना है. इसके लिए अदरक को हाथ में पकड़ें और चम्मच के किनारे से उसके ऊपर की लेयर को हल्के हाथ से खुरचते जाएं. चाकू की तरह चम्मच अदरक के अंदर का हिस्सा नहीं काटता, इसलिए कम बर्बादी होती है. इसकी मदद से अदरक के ऐसे हिस्सों का भी छिलका आसानी से निकल जाता है, जो थोड़े गहरे होते हैं और जहां चाकू नहीं जा पाता है.

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अदरक को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें: अगर अदरक का बड़ा टुकड़ा पकड़कर छीलना मुश्किल लगता है, तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ लें. अब हर टुकड़े को आसानी से पकड़कर चम्मच से छील सकते हैं. इसका एक फायदा ये भी है कि जितनी जरूरत हो, उतना ही अदरक छीलें और बाकी को छिलके के साथ ही रख दें. इससे अदरक जल्दी खराब होने से भी बच सकता है.

सब्जी वाले पीलर का करें इस्तेमाल: अगर आपको जल्दी अदरक छीलना है, तो आप सब्जी छीलने वाले पीलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, अदरक की परत काफी पतली होती है, इसलिए पीलर को ज्यादा दबाकर न चलाएं. हल्के हाथ से अदरक की शेप के हिसाब से पीलर चलाने पर सिर्फ छिलका निकलेगा और अदरक का कम हिस्सा बर्बाद होगा. तेज और धारदार पीलर से यह काम और आसान हो जाता है.

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हर बार अदरक छीलना जरूरी नहीं

आपको अदरक का इस्तेमाल करते हुए ये बात भी दिमाग में रखनी होगी कि हर बार अदरक छीलना जरूरी नहीं होता है. बहुत सी चीजों में बिना छीले भी अदरक को इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप इसे चाय, करी, स्टिर फ्राई या मैरिनेड के लिए बारीक काट या कद्दूकस कर रहे हैं, तो अच्छी तरह धोकर कुछ रेसिपी में इसे छिलके के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इसे इस्तेमाल करने से पहले अदरक को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है.

सबसे अच्छा तरीका कौन सा है?

अगर आप अदरक की सबसे कम बर्बादी चाहते हैं, तो चम्मच वाला तरीका सबसे आसान ऑप्शन है. इसमें किसी खास मशीन की जरूरत नहीं पड़ती और अदरक की अजीब शेप वाले हिस्सों से भी छिलका आसानी से निकल जाता है.

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