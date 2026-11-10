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गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे पर एक चलती कार मंगलवार को अचानक आग का गोला बन गई. कार के बोनट से धुआं उठते ही ड्राइवर ने समय रहते छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली. देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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कार के बोनट से धुआं उठते ही ड्राइवर ने समय रहते छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली. (Photo: ITG)
कार के बोनट से धुआं उठते ही ड्राइवर ने समय रहते छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली. (Photo: ITG)

गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे पर मंगलवार को एक हादसा टल गया,  यहां एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई. कार के बोनट से धुआं निकलता देख ड्राइवर ने तुरंत छलांग लगा दी.

ड्राइवर की इस सूझबूझ से उसकी जान बाल-बाल बच गई, लेकिन देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग के गोले में बदल गई.

गाड़ी धूं-धूं कर जलने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया. 

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इस आगजनी के कारण एलिवेटेड हाईवे पर ट्रैफिक काफी प्रभावित हुआ. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

एक वीडियो में कार धू-धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है और उससे धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है.

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