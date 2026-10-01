'उसने मुझपर कई वार किए, लेकिन...', बोले खून से लथपथ पायलट स्मित, फ्लाइट में हमले के बाद का Video

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में बुधवार को हुई खौफनाक घटना के बाद के वीडियो सामने आए हैं. इन वीडियो में हमले के बाद भारतीय पायलट स्मित मछार घायल हालत में नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे और शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस हालत में भी उनका हौसला कायम था.

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वीडियो में कैप्टन स्मित बेहद गंभीर हालत में नजर आ रहे हैं. कॉकपिट और आसपास खून ही खून नजर आ रहा है. वहीं आरोपी के हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं, जिसे यात्रियों ने काबू किया था. इस हमले में बुरी तरह घायल होने के बावजूद स्मित ने हिम्मत नहीं हारी और विमान में सवार लोगों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाए रखा. फ्लाइट FZ1073 को बाद में सऊदी अरब डायवर्ट किया गया और वहां सुरक्षित लैंड कराया गया.

इस वीडियो में कैप्टन स्मित कहते नजर आ रहे हैं, 'मेरा सिर दुख रहा है, दर्द हो रहा है. बहुत चुभ रहा है. मुझे तकिया लाकर दो. मुझे सोना नहीं है. मेरा हाथ दुख रहा है.' वहीं एक यात्री वीडियो में कहते नजर आ रहा है कि उन्होने (आरोपी) ने हमे किडनैप करने की कोशिश की. हम पायलट की रक्षा कर रहे हैं. आरोपी को-पायलट ने पायलट को मारने की कोशिश की.

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घायल पायलट की सबसे बड़ी चिंता थी सेफ लैंडिंग

जानकारी के मुताबिक गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी कैप्टन स्मित की चिंता अपनी चोटों को लेकर नहीं, बल्कि विमान और उसमें सवार यात्रियों को लेकर थी. वह होश में रहना चाहते थे ताकि जरूरत पड़ने पर विमान को उतारने में मदद कर सकें. हालात को देखते हुए विमान ने आपात स्थिति का संकेत दिया और विमान में पहले से सवार ऑफ ड्यूटी पायलटों ने सऊदी अरब के तबुक में इमरजेंसी लैंडिंग की. विमान सुरक्षित उतर गया और हमलावर को-पायलट को सऊदी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया.

अब जो वीडियो सामने आया है वह तब का है जब विमान सऊदी अरब के तबूक में उतरा था. इस वीडियो में कैप्टन स्मित लहूलुहान लेकिन पूरे होशो-हवास में दिख रहे हैं. उनके साथ मौजूद इजरायली नागरिक बार-बार ये मांग कर रहे हैं कि सऊदी पुलिस को बुलाया जाए ताकि कैप्टन स्मित को किसी तरह का कोई खतरा ना हो. कैप्टन स्मित पूरी बहादुरी से पुलिस और इलाज का इंतजार कर रहे हैं.

ये उस समय का वीडियो है जब उन्हें विमान से स्ट्रेचर पर उतार कर नीचे लाया गया था. यहां से उन्हें तबूक के अस्पताल में ले जाया गया था. लेकिन इससे पहले वो ये कहते सुने जा सकते हैं कि ओमान के को-पायलट ने उन पर कई बार हमले किए. यही नहीं, वो कह रहे हैं कि चल-फिर तो सकते हैं लेकिन अपने हाथों को भींच नहीं सकते.

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यहां देखें पूरा वीडियो-

30 हजार फीट की ऊंचाई पर हुआ था हमला

दरअसल, फ्लाईदुबई की FZ1073 फ्लाइट बुधवार सुबह दुबई से तेल अवीव के लिए रवाना हुई थी. विमान करीब 30 से 34 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. इसी दौरान कॉकपिट में को-पायलट ने कुल्हाड़ी से कैप्टन स्मित पर हमला कर दिया. हमले के बाद विमान की ऊंचाई अचानक तेजी से कम होने लगी. विमान कुछ ही सेकंड में हजारों फीट नीचे आ गया. इस दौरान यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

कैप्टन स्मित ने घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की. इसके बाद विमान में मौजूद कुछ यात्री कॉकपिट में पहुंचे और हमलावर को काबू किया. यात्रियों ने बताया कि आरोपी प्लेन के सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा था. अगर कैप्टन स्मित दरवाजा नहीं खोलते तो यात्रियों को अंदर पहुंचने का मौका नहीं मिलता और प्लेन क्रैश हो जाता.

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पीएम मोदी और नेतन्याहू ने की तारीफ

कैप्टन स्मित की बहादुरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तारीफ की है. वहीं, इजरायल ने विमान में हमलावर को काबू करने और यात्रियों की जान बचाने में मदद करने वाले चार नागरिकों को सम्मानित करने का फैसला किया है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक, आरोपी को-पायलट विमान को क्रैश कराने की नीयत से कॉकपिट में हमला कर रहा था.

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इजरायली अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती आकलन था कि उसका मकसद विमान को क्रैश करना हो सकता है. हालांकि हमले का असली मकसद अभी जांच के दायरे में है. लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 9/11 जैसा हमला होने वाला था जिसे भारतीय पायलट स्मित मछार की असाधारण वीरता ने टाल दिया.

इस घटना को लेकर इजरायल के भारत में राजदूत रुवेन अजार ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और आम इजरायलियों तक, हर कोई कैप्टन स्मित की बहादुरी की बात कर रहा है. उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मित ने विमान और उसमें सवार करीब 180 लोगों की जान बचाई. 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की तीसरी बरसी के करीब एक और बड़ा आतंकी हमला टल गया.

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