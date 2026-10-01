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Perfect Gobhi Paratha Tips: गोभी की नमी नहीं सोखेगा पराठा, बस आटे में डालें ये एक चीज, बनेगा गुब्बारे की तरह फूला और सॉफ्ट

Perfect Gobhi Paratha Tips: अक्सर घर पर गोभी पराठा बनाते समय कद्दूकस की हुई गोभी पानी छोड़ देती है जिससे वो ठीक से नहीं बन पाता. अगर आपके साथ भी यही समस्या होती है तो यहां हम आपको कुछ कमाल के टिप्स बता रहे हैं.

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गोभी पराठा (Photo: ITG)
गोभी पराठा (Photo: ITG)

Perfect Gobhi Paratha Tips: सर्दियों के मौसम में सुबह-सुबह मक्खन और हरी चटनी के साथ गरमा-गरम पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है. खासकर गोभी का पराठा हर किसी का पसंदीदा होता है. लेकिन ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि घर पर पराठा बनाते समय कद्दूकस की हुई गोभी पानी छोड़ देती है, जिससे आटा गीला हो जाता है और बेलते वक्त पराठा फटकर बाहर निकल आता है. अगर आपके साथ भी यही समस्या होती है, तो अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

कुछ आसान ट्रिक्स जैसे गोभी का निचोड़कर पानी निकालना, मसालों में थोड़ा-सा भुना हुआ बेसन मिलाना और आटे को सही तरीके से गूंधना अपनाकर आप घर पर ही ढाबे जैसा गुब्बारे की तरह फूला-फूला, सॉफ्ट और खस्ता गोभी पराठा बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

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डो (आटे) के लिए:

2 कप गेहूं का आटा

1 बड़ा चम्मच तेल या घी

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

स्वादानुसार नमक

आटा गूंधने के लिए गुनगुना पानी

स्टफिंग (भराव) के लिए:

2 कप कद्दूकस की हुई फूलगोभी (केवल फूल वाला हिस्सा)

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया अदरक

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 बड़ा चम्मच भुना हुआ बेसन (सीक्रेट इंग्रीडिएंट - नमी सोखने के लिए)

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

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1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला

1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला

1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

स्वादानुसार नमक (केवल पराठा बेलते समय मिलाएं)

पराठा सेकने के लिए देसी घी या मक्खन

बनाने की विधि:

एक परात में गेहूं का आटा, अजवाइन, 1 चम्मच तेल और चुटकीभर नमक मिलाएं. अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालकर एकदम सॉफ्ट और लचीला आटा गूंध लें. ध्यान रखें कि कड़क आटे से पराठा फट जाता है. आटे पर हल्का-सा तेल लगाकर 15 मिनट के लिए ढककर सेट होने दें.

गोभी को कद्दूकस करने के बाद उसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक मिलाकर 5 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद गोभी को एक साफ सूती कपड़े (कॉटन क्लॉथ) में डालें और कसकर निचोड़कर उसका पूरा पानी निकाल लें. इस निकाले हुए पानी से आप आटा गूंध सकते हैं.

निचोड़ी हुई सूखी गोभी को एक बाउल में निकालें. इसमें कटा हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च, अमचूर, गरम मसाला, कसूरी मेथी और 1 बड़ा चम्मच भुना बेसन मिलाएं. भुना बेसन गोभी की बची हुई नमी को सोख लेता है. (ध्यान रखें कि नमक अभी स्टफिंग में न मिलाएं).

जब आप पराठा बेलने जा रहे हों, ठीक उसी वक्त स्टफिंग में स्वादानुसार नमक मिलाएं. पहले से नमक मिलाने पर गोभी दोबारा पानी छोड़ देती है.

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आटे की एक मध्यम लोई (पेड़ा) लें और उसे सूखे आटे में लपेटकर कटोरी जैसा गहरा आकार दें. अब इसमें 2 से 3 चम्मच तैयार गोभी की स्टफिंग भरें. लोई के किनारों को ऊपर उठाते हुए बीच में लाकर बंद करें और ऊपर का अतिरिक्त आटा हटा दें.

स्टफ की हुई लोई को हाथों से थोड़ा-सा चपटा करें ताकि स्टफिंग चारों तरफ बराबर फैल जाए. अब सूखे आटे में लपेटकर हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए गोल और थोड़ा-सा मोटा पराठा बेल लें.

तवे को मध्यम-तेज आंच पर गर्म करें. पराठे को तवे पर डालें. जब एक तरफ से हल्का सिक जाए, तो पलट दें. अब दोनों तरफ देसी घी या मक्खन लगाएं और कलछी से हल्का-हल्का दबाते हुए सेकें. पराठा तुरंत गुब्बारे की तरह फूल जाएगा और बाहर से क्रिस्पी व अंदर से सॉफ्ट बनेगा.

तैयार है आपका ढाबा स्टाइल फूला-फूला और चटाकेदार गोभी पराठा! इसे सफेद मक्खन, ताजे दही और आम के अचार के साथ सर्व करें.

---- समाप्त ----
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