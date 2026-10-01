'दृश्यम 3' की धुआंधार एडवांस बुकिंग, 50 करोड़ की ओपनिंग तय! टूटेंग सारे रिकॉर्ड

अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसे लेकर दर्शकों का एक्साइटमेंट हाई है. गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हो रही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े बेहद शानदार हैं, जो एक धमाकेदार शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं.

और पढ़ें

ट्रेड जानकारों का मानना है कि इस हिट फ़्रैंचाइजी का यह तीसरा और अंतिम पार्ट पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये (नेट) की भारी-भरकम कमाई कर सकता है. जिस तरह से टिकट खिड़की पर एडवांस सेल्स का तूफान आया है, उसने रिलीज से पहले ही माहौल पूरी तरह गरमा दिया है.



साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर

एडवांस बुकिंग में मिली इस जबरदस्त रफ्तार के दम पर 'दृश्यम 3' साल 2026 में किसी भी हिंदी फिल्म के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज कराने की ओर बढ़ रही है. इस मामले में यह केवल 'धुरंधर 2' से पीछे रहेगी. अगर फिल्म उम्मीद के मुताबिक 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेती है, तो यह निर्देशक अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी इस फिल्म को साल की अन्य बड़ी रिलीज जैसे 'मिर्जापुर: द मूवी' (28.11 करोड़ रुपये) और 'बॉर्डर 2' (32.10 करोड़ रुपये) से बहुत आगे खड़ा कर देगी.

Advertisement

एडवांस बुकिंग में टूट रहे रिकॉर्ड

अगर गुरुवार सुबह 10 बजे तक के आंकड़ों पर नजर डालें, तो फिल्म ने एडवांस सेल्स में 19.75 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया था. शुक्रवार यानी ओपनिंग डे के लिए देशभर के 12,000 से ज्यादा शो में 5.35 लाख से अधिक टिकट बिक चुके थे. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क (Sacnilk) के मुताबिक, तीन दिनों के वीकेंड के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं. फिल्म ने ब्लॉक सीटों को मिलाकर भारत में एडवांस बुकिंग से ही 36.25 करोड़ रुपये (ग्रॉस) की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

विदेशों में भी जलवा

फिल्म की इस तेजी का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी 'दृश्यम 3' की धूम देखने को मिल रही है. विदेशों में प्री-सेल्स के जरिए ओपनिंग डे के लिए 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन हो चुका है. वहीं वीकेंड की कुल एडवांस ग्रॉस कमाई 5 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. फिल्म के सिनेमाघरों में उतरने से पहले ही ग्लोबल लेवल पर कुल प्री-सेल्स 50 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे एक ऐतिहासिक ओपनिंग वीकेंड तय माना जा रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ की तैयारी

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने रिलीज से ठीक पहले अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है. आखिरी दिन की बुकिंग पूरी होने से पहले ही ओपनिंग डे का ग्रॉस कलेक्शन 20 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुका है. चूंकि बुकिंग अभी चालू है और सिनेमाघर की खिड़की से टिकट खरीदने वाली भीड़ का आना बाकी है, ऐसे में फिल्म के पास 50 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग हासिल करने का पूरा मौका है. इस मामले में इसने अपनी पिछली फिल्म 'दृश्यम 2' के एडवांस टिकट बिक्री के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.

Advertisement

एक बार फिर दिखेगी पुरानी स्टार कास्ट

फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर अपने चर्चित किरदार 'विजय सलगांवकर' के रूप में वापसी कर रहे हैं. एक ऐसा पारिवारिक इंसान जो अपने परिवार के राज़ छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. इस तीसरे और अंतिम पार्ट में उनके साथ तब्बू, श्रिया सरन, जयदीप अहलावत, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव मुख्य भूमिकाओं में नज़र आएंगे. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' कल यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो रही है.

---- समाप्त ----