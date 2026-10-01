'वो मैरिज मैटीरियल है...', प्रियंका चौधरी ने अंकित को लेकर कह दी दिल की बात

प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता की जोड़ी टीवी की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक थी. दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था. सीरियल 'उडारियां' के बाद दोनों के डेटिंग की खबरें भी आ रही थीं, लेकिन मार्च में दोनों के ब्रेकअप ने खूब सुर्खियां बटोरीं. उनके फैंस को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है. अब प्रियंका ने अंकित के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की है.

और पढ़ें

एक पॉडकास्ट के दौरान जब रैपिड फायर राउंड में प्रियंका से अंकित गुप्ता, अभिषेक मल्हान और नामिक पॉल में से Kill, Marry and Hookup चुनने के लिए कहा गया तो प्रियंका ने बिना देरी किए अभिषेक को किल, नामिक को हुकअप और अंकित गुप्ता को मैरी के लिए चुना. जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अंकित मैरेज मैटीरियल हैं और वह उनसे शादी करना चाहेंगी.

एक्स को एक्स रहने दो...

प्रियंका और अंकित ने हमेशा अपने रिश्ते को सीक्रेट ही रखा. अब उन्होंने पहली बार पॉडकास्ट में अपने रिश्ते की राज खोला. उन्होंने ब्रेकअप पर खुलकर बातें की. उन्होंने कहा, 'यह उसके और मेरे बीच की बात है. कई बार यह जरूरी नहीं की जब दो लोग साथ हों तभी कोई रिश्ता अच्छा हो.'

जब प्रियंका से पूछा गया कि क्या उन्हें अंकित से अलग होने का कोई पछतावा है, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा, 'मुझे अपनी जिंदगी में किसी चीज का अफसोस नहीं है. मैंने जो भी फैसला लिया है, वह ठीक है.' आगे उन्होंने कहा, 'एक्स को एक्स ही रहने दो.'

Advertisement

नागिन, बिग बॉस, जैसे शो में नजर आ चुकी एक्ट्रेस ने टीवी की दुनिया में कदम सीरियल उडारियां से रखा था. इस शो में उनके अपोजिट अंकित गुप्ता थे. इसी सीरियर के बाद से दोनों के नाम को जोड़ा गया और बाद में दोनों की डेटिंग की भी खबर आई थी. बिग बॉस 15 में दोनों की बॉन्डिंग को काफी पंसद किया गया. हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उनकी नजदीकियों से उनके फैंस को दोनों के रिश्ते का अंदाजा हुआ.

प्रियंका और अंकित की ब्रेकअप की खबर ने मार्च में खूब सुर्खियां बटोरीं थी. सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने के बाद उनके अलग होने की चर्चाएं और तेज हो गई, उसके बाद दोनों फिर कभी साथ नजर नहीं आएं.

---- समाप्त ----