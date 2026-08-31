scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

होर्मुज में बारूद से टकराया सुपरटैंकर, लगी भीषण आग... जहाजों को ईरान की वार्निंग

होर्मुज स्ट्रेट में एक सुपरटैंकर के दो नौसैनिक माइंस से टकराने का दावा ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने किया है. IRGC के मुताबिक, टक्कर के बाद जहाज में भीषण आग लग गई और उसे पूरी तरह रोकना पड़ा. इसी माइंस के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने ईरान के लारक आईलैंड पर हमला किया था.

Advertisement
X
होर्मुज स्ट्रेट में इसी माइंस की चेतावनी के साथ अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है. (Photo- सांकेतिक तस्वीर)
होर्मुज स्ट्रेट में इसी माइंस की चेतावनी के साथ अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है. (Photo- सांकेतिक तस्वीर)

होर्मुज स्ट्रेट में एक सुपरटैंकर के दो नौसैनिक माइंस से टकराने के बाद उसमें भीषण आग लग गई. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने सोमवार को दावा किया कि जहाज ने होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिसे ईरान अनधिकृत और अवैध मानता है. इसी दौरान सुपरटैंकर दो माइंस से टकरा गया और पूरी तरह रुक गया.

IRGC ने कहा कि “नियमों का पालन नहीं करने वाला सुपरटैंकर” होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी रास्ते से गुजर रहा था. इसी दौरान वह दो नौसैनिक माइंस से टकराया. टक्कर के बाद जहाज में बड़े स्तर पर आग लग गई और उसे पूरी तरह रोकना पड़ा. हालांकि, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने जहाज का नाम, उसका झंडा, कार्गो या चालक दल की जानकारी नहीं दी है. हादसे में किसी के हताहत होने की भी जानकारी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें: 'खार्ग आईलैंड के कर दिए टुकड़े-टुकड़े', ईरान के तेल के किले पर अमेरिका ने बरपाया कहर

सम्बंधित ख़बरें

America Attack On Iran
ट्रंप बोले- अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप को किया तबाह
donald trump shares AI video on destroying kharg island
ईरान पर हमले के बीच ट्रंप का पोस्ट, AI वीडियो साझा कर कही ये बात
Stock Market Crash
US-ईरान में टकराव... तेल की कीमतों में उछाल, हिल गया शेयर बाजार
Iran Strike UAE, MQ-9 Drone
ईरान-US में नई जंग! होर्मुज पर MQ-9 ड्रोन तबाह, UAE पर भी अटैक
US Iran War Impact Crude Oil
US-Iran फिर आमने-सामने, हमलों से कच्चे तेल की कीमतों में उबाल

बिना बताए पार करने वाले जहाजों को ईरान की चेतावनी

IRGC ने दूसरे जहाजों को भी चेतावनी दी है. उसने कहा कि जो अन्य जहाज ईरान के बताए नेविगेशन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें भी इसी तरह के अंजाम का सामना करना पड़ सकता है. ईरान ने शिपिंग कंपनियों से अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन नहीं करने को भी कहा है.

Advertisement

होर्मुज स्ट्रेट में माइंस का खतरा ही अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई के पीछे भी एक बड़ी वजह रहा है. अमेरिका ने ईरान के लारक आईलैंड पर हमला किया था. अमेरिकी सेना के मुताबिक, लारक पर IRGC के दो लॉन्च सिस्टम को निशाना बनाया गया. अमेरिका का दावा था कि ईरानी सेना इन लॉन्च सिस्टम के जरिए होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस डालने की तैयारी कर रही थी.

शिपिंग के लिए होर्मुज खतरनाक- अमेरिका

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस गतिविधि को स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए तत्काल खतरा बताया था. अमेरिका का कहना था कि उसने होर्मुज के अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट से पहले मौजूद माइंस को हटाने का काम पूरा किया था और ईरानी सेना दोबारा वहां माइंस डालने की तैयारी कर रही थी.

यह भी पढ़ें: ईरान-US में छिड़ी नई जंग! होर्मुज पर MQ-9 ड्रोन तबाह, UAE पर भी ड्रोन की बरसात

अब एक सुपरटैंकर के दो माइंस से टकराने के ईरानी दावे ने होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. ईरान की चेतावनी और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बीच इस अहम समुद्री रास्ते पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    SBI वाले दिनेश कुमार खारा को अब HDFC बैंक की जिम्मेदारी, बनेंगे MD और CEO! |
    अंकित बालियान हत्याकांड: शामली में 2 शूटरों के ढेर होने पर सियासत गर्म, सपा सांसद बोले- 'जांच का विषय है यह एनकाउंटर' |
    नेपाल में बारिश ने नहीं, पहाड़ ने मचाई तबाही! 5200 मीटर ऊपर से आया बर्फ-पत्थर का सैलाब |
    आज से बिश्केक में SCO समिट शुरु, पीएम मोदी आयोजन में लेंगे हिंस्सा |
    केदारनाथ में आस्था का सैलाब, बारिश के बीच भी जारी है यात्रा... अब तक 14 लाख ने किए दर्शन |
    बंगाल की खाड़ी में बढ़ी मौसमी हलचल! मॉनसून सितंबर में और काटेगा गदर, इन राज्यों के लिए IMD का अलर्ट |
    'ये मुस्लिम फैमिली का मैटर है...', इस्लामिक NATO में बांग्लादेश की एंट्री फाइनल? |
    सचिन की मां का बर्थडे बना खास, सानिया-सारा, अर्जुन ने मिलकर लुटाया प्यार |
    Budh Gochar 2026: स्वराशि में आकर बुध बनाएंगे भद्र राजयोग! 4 राशियों को मिलेगा अपार धन |
    इस तरह मिलती है Google में नौकरी, जान लें A टू Z गाइड, फ्रेशर्स की सैलरी सुन उड़ जाएंगेे होश
    Advertisement