SBI वाले दिनेश कुमार खारा को अब HDFC बैंक की जिम्मेदारी, बनेंगे MD और CEO!

सोमवार को जहां शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं एचडीएफसी बैंक का शेयर गदर मचाए हुए है. HDFC Bank Share में ये तेजी एक खबर के बाद देखने को मिल रही है. दरअसल, रिपोर्ट्स के मुताबिक एचडीएफसी बैंक के बोर्ड द्वारा शशिधर जगदीशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को MD-CEO बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, बैंक की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

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बिजनेस टुडे पर छपी सीएनबीसी की एक रिपोर्ट की मानें तो इसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इससे पहले अतानु चक्रवर्ती के मार्च में पद छोड़ने के बाद 65 वर्षीय दिनेश खारा से पार्ट टाइम चेयरमैन के लिए भी संपर्क किया गया था, लेकिन उस समय उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था.

अब एचडीएफसी बैंक से जगदीशन का 26 अक्टूबर को कार्यकाल खत्म होने वाला है और ये तस्वीर भी साफ हो गई है कि वे पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं करेंगे. ऐसे में बोर्ड इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें अब दिनेश खारा का नाम भी शामिल है.

2024 तक खारा रहे SBI चेयरमैन

गौरतलब है कि दिनेश कुमार खारा ने 7 अक्टूबर 2020 से लेकर 28 अगस्त 2024 तक देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में काम किया था. हालांकि, अब दिनेश खारा के HDFC Bank में एंट्री लेने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, Dinesh Khara ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है.

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रिपोर्ट की मानें, तो एचडीएफसी बैंक अन्य पूर्व और वर्तमान एसबीआई प्रबंध निदेशकों को भी संभावित उम्मीदवारों के रूप में विचार कर रहा है, क्योंकि उनके पास बड़े बैंकों के प्रबंधन का अनुभव है. रिपोर्ट की मानें, तो एचडीएफसी बैंक अन्य पूर्व और वर्तमान एसबीआई प्रबंध निदेशकों को भी संभावित उम्मीदवारों के रूप में विचार कर रहा है, क्योंकि उनके पास बड़े बैंकों के प्रबंधन का अनुभव है.

रेस में ये नाम भी आगे

दिनेश कुमार खारा के अलावा HDFC Bank MD-CEO पद की रेस में जो दूसरा नाम आगे बताया जा रहा है, वो बैंक में उप-प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा का है, जो इंटरनल कैंडिडेट में शामिल है. ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का कहना है कि भरूचा, जो एचडीएफसी बैंक में 26 सालों से काम कर रहे हैं, 2014 से कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. प्रबंधन के अपने अनुभव के चलते वे एक प्रमुख उम्मीदवार बने हुए हैं.

HDFC Bank के शेयर का हाल

एचडीएफसी बैंक के नए एमडी-सीईओ के नाम पर चर्चाएं तेज हैं और एसबीआई के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का नाम सुर्खियों में आने का सीधा असर बैंकिंग शेयर पर दिखा है. HDFC Bank Share सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद तूफानी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है. ओपनिंग के साथ ही ये 2 फीसदी से ज्यादा उछलकर 739.40 रुपये के लेवल पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया.

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