scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

SBI वाले दिनेश कुमार खारा को अब HDFC बैंक की जिम्मेदारी? बनेंगे MD और CEO

HDFC Bank में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा की एंट्री होने जा रही, शशिधर जगदीशन के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की चर्चाएं तेज हैं.

Advertisement
X
एसबीआई के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा के नाम की चर्चाएं जोरों पर. (Photo: File/ITG)
एसबीआई के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा के नाम की चर्चाएं जोरों पर. (Photo: File/ITG)

सोमवार को जहां शेयर बाजार में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं एचडीएफसी बैंक का शेयर गदर मचाए हुए है. HDFC Bank Share में ये तेजी एक खबर के बाद देखने को मिल रही है. दरअसल, रिपोर्ट्स के मुताबिक एचडीएफसी बैंक के बोर्ड द्वारा शशिधर जगदीशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को MD-CEO बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, बैंक की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है. 

बिजनेस टुडे पर छपी सीएनबीसी की एक रिपोर्ट की मानें तो इसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इससे पहले अतानु चक्रवर्ती के मार्च में पद छोड़ने के बाद 65 वर्षीय दिनेश खारा से पार्ट टाइम चेयरमैन के लिए भी संपर्क किया गया था, लेकिन उस समय उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था.

अब एचडीएफसी बैंक से जगदीशन का 26 अक्टूबर को कार्यकाल खत्म होने वाला है और ये तस्वीर भी साफ हो गई है कि वे पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं करेंगे. ऐसे में बोर्ड इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें अब दिनेश खारा का नाम भी शामिल है. 

सम्बंधित ख़बरें

Unclaimed funds worth ₹98,073 crore lying in bank accounts transferred to RBI's DEA Fund
मजबूत ग्रोथ... फिर क्‍यों डर रहे भारत के बैंक? ये दो बड़े खतरे
LIC Stake In HDFC Bank
LIC खरीदेगी HDFC बैंक में बड़ी हिस्सेदारी, RBI ने दे दी मंजूरी
credit card user charged
CC पेनल्टी पर बवाल, 46 पैसे के चक्कर में लगा 2600% फाइन
For the Nifty, the consensus target of 28,686 suggests a potential upside of 19.6 per cent over the next 12 months. This is nearly double the 10 per cent upside the Street expects for the Nifty Midcap index.
TATA-रिलायंस के 5 दिन में ₹66000Cr स्वाहा, LIC के निवेशक मालामाल
The sell-off followed the release of May employment data from the US Bureau of Labor Statistics, which showed the labour market remains significantly stronger than anticipated. 
FII ने जमकर बेचे इन 10 कंपनियों के शेयर, सब एक से बढ़कर एक नाम

2024 तक खारा रहे SBI चेयरमैन
गौरतलब है कि दिनेश कुमार खारा ने 7 अक्टूबर 2020 से लेकर 28 अगस्त 2024 तक देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में काम किया था. हालांकि, अब दिनेश खारा के HDFC Bank में एंट्री लेने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, Dinesh Khara ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है.

Advertisement

रिपोर्ट की मानें, तो एचडीएफसी बैंक अन्य पूर्व और वर्तमान एसबीआई प्रबंध निदेशकों को भी संभावित उम्मीदवारों के रूप में विचार कर रहा है, क्योंकि उनके पास बड़े बैंकों के प्रबंधन का अनुभव है. रिपोर्ट की मानें, तो एचडीएफसी बैंक अन्य पूर्व और वर्तमान एसबीआई प्रबंध निदेशकों को भी संभावित उम्मीदवारों के रूप में विचार कर रहा है, क्योंकि उनके पास बड़े बैंकों के प्रबंधन का अनुभव है.

रेस में ये नाम भी आगे 
दिनेश कुमार खारा के अलावा HDFC Bank MD-CEO पद की रेस में जो दूसरा नाम आगे बताया जा रहा है, वो बैंक में उप-प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा का है, जो इंटरनल कैंडिडेट में शामिल है. ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का कहना है कि भरूचा, जो एचडीएफसी बैंक में 26 सालों से काम कर रहे हैं, 2014 से कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. प्रबंधन के अपने अनुभव के चलते वे एक प्रमुख उम्मीदवार बने हुए हैं.

HDFC Bank के शेयर का हाल
एचडीएफसी बैंक के नए एमडी-सीईओ के नाम पर चर्चाएं तेज हैं और एसबीआई के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का नाम सुर्खियों में आने का सीधा असर बैंकिंग शेयर पर दिखा है. HDFC Bank Share सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद तूफानी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है. ओपनिंग के साथ ही ये 2 फीसदी से ज्यादा उछलकर 739.40 रुपये के लेवल पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक्ट्रेस कश्मीरा ईरानी ने शेयर की प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज |
    Moringa Thalipeeth Recipe: मोरिंगा से नाश्ते में झटपट बनाएं टेस्टी थालीपीठ, सेहत रहेगी बेहतर और खाने में है लाजवाब |
    जयपुर के दो केंद्रों पर गुल हुई बिजली, दोबारा होगी NEET PG की परीक्षा, जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन |
    देहरादून जिम मालिक मोहम्मद दीपक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR पर स्टे |
    होर्मुज में बारूद से टकराया सुपरटैंकर, लगी भीषण आग... जहाजों को ईरान की वार्निंग |
    SBI वाले दिनेश कुमार खारा को अब HDFC बैंक की जिम्मेदारी, बनेंगे MD और CEO! |
    अंकित बालियान हत्याकांड: शामली में 2 शूटरों के ढेर होने पर सियासत गर्म, सपा सांसद बोले- 'जांच का विषय है यह एनकाउंटर' |
    नेपाल में बारिश ने नहीं, पहाड़ ने मचाई तबाही! 5200 मीटर ऊपर से आया बर्फ-पत्थर का सैलाब |
    आज से बिश्केक में SCO समिट शुरु, पीएम मोदी आयोजन में लेंगे हिंस्सा |
    केदारनाथ में आस्था का सैलाब, बारिश के बीच भी जारी है यात्रा... अब तक 14 लाख ने किए दर्शन
    Advertisement