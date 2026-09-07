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'बिना परमिशन घुसे तो लगेगा बैन...', होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नया खेल, जहाजों को चेतावनी

ईरान ने फारस की खाड़ी में होर्मुज स्ट्रेट के बाहर नया प्रतिबंधित क्षेत्र बनाने का ऐलान किया है. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई के मुताबिक, यह जोन अमेरिकी नौसेना की ब्लॉकेड लाइन से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक जाएगा.

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होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही में गिरावट आई है. (File Photo)
होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही में गिरावट आई है. (File Photo)

ईरान ने फारस की खाड़ी में तनाव के बीच बड़ा ऐलान किया है. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने रविवार को कहा कि आने वाले दिनों में होर्मुज स्ट्रेट के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र अमेरिकी नौसेना की ब्लॉकेड लाइन से शुरू होगा और फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा. रेजाई के मुताबिक, इस क्षेत्र में दाखिल होने वाले किसी भी जहाज को इस्लामिक रिपब्लिक की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा.

रेजाई ने सरकारी प्रसारक आईआरआईबी को दिए इंटरव्यू में होर्मुज स्ट्रेट को 'पूरी तरह बंद' बताया. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को कि जलमार्ग खुला है, 'बड़ा झूठ' करार दिया. रेजाई ने कहा कि फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट से रोजाना सात-आठ से ज्यादा जहाज नहीं गुजर रहे हैं, जिनमें पांच से छह जहाज ईरान के लिए जरूरी सामान लेकर जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'हबीबी, पधारो ईरान!', होर्मुज में माइन पर ईरानी एंबेसी ने अमेरिका को यूं चिढ़ाया

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ओमान के पास से गुजरने वाले जहाजों पर भी दावा

मोहसिन रेजाई ने कहा कि अमेरिका कभी-कभी ओमान के पास से गुजरने वाले एक रास्ते से पांच से छह जहाजों को आगे जाने की अनुमति देता है. उनका दावा है कि इन जहाजों को आमतौर पर निशाना बनाया जाता है.

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रेजाई ने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही को लेकर ओमान के साथ जिन नक्शों पर सहमति बनी है, उन पर आने वाले दिनों में हस्ताक्षर किए जाएंगे. यानी जहाजों के गुजरने के रास्ते को लेकर ईरान और ओमान के बीच बनी व्यवस्था को जल्द औपचारिक रूप दिया जा सकता है.

अमेरिका की नाकेबंदी से तेल सप्लाई पर असर का दावा

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान के पास करीब 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल बचा है, जिसे चीन ने अभी तक नहीं खरीदा है. उनके मुताबिक, अमेरिकी प्रतिबंध और नौसैनिक नाकेबंदी जल्द ही तेहरान को इस तेल की सप्लाई करने से रोक देगी.

यह भी पढ़ें: 'होर्मुज में अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया', ईरान का दावा, US ने बताया झूठ

वहीं, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद-बघेर गालिबाफ ने रविवार को अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे 'बहुत देर होने से पहले' समझ लेना चाहिए कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के नियम बदल चुके हैं.

इस बीच, इजरायल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक अधिकारी ने ईरान इंटरनेशनल से कहा है कि तेहरान ने विदेशों में ईरानी सरकार के विरोधियों और पत्रकारों के साथ-साथ विदेशों में इजरायलियों को निशाना बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं.

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