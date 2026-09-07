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Gajkesari Yog 2026: आज कर्क राशि में गुरु-चंद्रमा का महा-मिलन! 4 राशियों का भाग्योदय

Gajkesari Yog 2026: आज चंद्रमा के अपनी स्वराशि कर्क में प्रवेश करते ही देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर दुर्लभ गजकेसरी योग का निर्माण होगा. इस महा-संयोग के शुभ प्रभाव से कई राशियों को फायदा होगा. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

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गुरु-चंद्रमा की यह युति 7 सितंबर से जातकों को लाभ देगी. (Photo: ITG)
गुरु-चंद्रमा की यह युति 7 सितंबर से जातकों को लाभ देगी. (Photo: ITG)

Gajkesari Yog 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 7 सितंबर 2026 यानी आज चंद्रमा के अपनी स्वराशि कर्क में प्रवेश करते ही आकाशगंगा में दुर्लभ ज्योतिषीय स्थिति का निर्माण होने जा रहा है. दरअसल, आज कर्क राशि में चंद्रमा और गुरु (बृहस्पति) की युति से अत्यंत शुभ गजकेसरी योग का निर्माण होने जा रहा है.

ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, भाग्य, वृद्धि और समृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, माता और भावनाओं के प्रतीक हैं. कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और चंद्रमा की अपनी स्वराशि है. ऐसे में कर्क राशि में इन दोनों ग्रहों का मिलन इस योग को और भी अधिक शक्तिशाली और फलदायी बना देता है. 9 सितंबर 2026 तक रहने वाले इस त्रि-दिवसीय योग से मुख्य रूप से निम्नलिखित राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है.

मेष राशि (Aries) 
गजकेसरी राजयोग की शुभ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को मजबूत करेगी. संपत्ति, भूमि और वाहन खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी.

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कर्क राशि (Cancer) 
कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग प्रथम (लग्न) भाव में बनेगा, जो अत्यंत फलदायी है. गजकेसरी योग आपके आत्मविश्वास, मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व उछाल लाएगा. समाज में आपकी सराहना होगी. अटकी हुई व्यावसायिक योजनाएं पूरी गति से आगे बढ़ेंगी.

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वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गजकेसरी योग नवम भाव (भाग्य और धर्म) में आकार लेगा. लंबे समय से अटके हुए काम भाग्य के सहयोग से पूरे होंगे. धार्मिक या व्यावसायिक यात्रा के योग बनेंगे जो लाभदायक सिद्ध होंगी. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

मीन राशि (Pisces)
मीन राशि के लिए यह युति पंचम भाव (संतान, बुद्धि, शिक्षा) में होगी. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. कला, लेखन, शोध या बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और बड़ी सफलता मिलेगी. अचानक धन लाभ या शेयर बाजार व निवेश से सकारात्मक रिटर्न मिलने की संभावना है.

अन्य राशियों पर प्रभाव
कन्या, मकर और वृषभ राशि के जातकों के लिए भी यह समय मध्यम से उत्तम फलदायी रहेगा, जहां व्यापार में प्रगति और मानसिक शांति का अनुभव होगा.

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