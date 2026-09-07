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Old Dupatta Reuse: घर की सूरत बदल देगा अलमारी में रखा पुराना दुपट्टा! ऐसे करें इस्तेमाल, महंगे डेकोरेटिव पीस को देगा टक्कर

Old Dupatta Reuse: पुराना दुपट्टा अलमारी में बेकार पड़ा है तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं. खूबसूरत कढ़ाई, प्रिंट और बॉर्डर वाले दुपट्टे से वॉल आर्ट, टेबल रनर, कुशन कवर, पर्दे और बेड कैनोपी बना सकते हैं. इन आसान तरीकों से बिना ज्यादा खर्च किए घर को स्टाइलिश और लग्जरी लुक दे सकते हैं.

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पुराने दुपट्टे से पर्दे भी बनाए जा सकते हैं. (Photo: ITG)
पुराने दुपट्टे से पर्दे भी बनाए जा सकते हैं. (Photo: ITG)

अलमारी में कई ऐसे दुपट्टे पड़े रहते हैं जिन्हें अब पहनने का मन नहीं करता, लेकिन उनके खूबसूरत रंग, कढ़ाई, गोटा-पट्टी या प्रिंट देखकर उन्हें फेंकने का भी दिल नहीं करता. खासकर शादी या किसी खास मौके पर खरीदा गया दुपट्टा सालों बाद भी इतना खूबसूरत दिखता है कि उसे बेकार समझना बहुत ही मुश्किल लगता है. अगर आपके पास भी ऐसा कोई पुराना दुपट्टा रखा है, तो उसे अलमारी में दबाकर रखने की बजाय घर सजाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. जी हां, आप पुराने दुपट्टे की मदद से अपने घर को सुंदर बना सकते हैं.

सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए आपको ज्यादा सामान या पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दुपट्टे की खूबसूरत कढ़ाई, बॉर्डर और कलर ही घर को एक अलग और सुंदर लुक देने के लिए काफी होते हैं. आइए जानते हैं पुराने दुपट्टे को घर सजाने के 5 आसान और खूबसूरत तरीके.

1. दुपट्टे को फ्रेम कर बनाएं खूबसूरत वॉल आर्ट: अगर दुपट्टे पर सुंदर कढ़ाई, मिरर वर्क, जरी या कोई खास प्रिंट है, तो उसे काटने की बजाय फ्रेम कराना सबसे अच्छा तरीका है. इसे किसी बड़े लकड़ी या मेटल फ्रेम में लगाकर दीवार पर सजाया जा सकता है. चाहें तो इसे शैडो बॉक्स में भी लगवा सकते हैं, जिससे कपड़ा सेफ भी रहेगा और उसकी खूबसूरती भी साफ नजर आएगी.

लिविंग रूम या बेडरूम की किसी खाली दीवार पर ऐसा फ्रेम काफी रॉयल और महंगा लुक दे सकता है. अलग-अलग रंग और डिजाइन वाले दो-तीन दुपट्टों को फ्रेम करके एक साथ लगाने से दीवार और भी अट्रैक्टिव दिख सकती है.

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पुराने दुपट्टे को फ्रेम कराकर आप दीवार को खूबसूरती से सजा सकते हैं. (Photo: AI Generated)

2. बिना सिलाई के बनाएं स्टाइलिश टेबल रनर: पुराने दुपट्टे को टेबल रनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. टेबल रनर बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. इसकी लंबी और पतली शेप पहले से ही टेबल रनर जैसी होती है. इसे डाइनिंग टेबल या कंसोल टेबल के बीचों-बीच बिछा दें.

अगर दुपट्टे पर खूबसूरत बॉर्डर या जरी का काम है, तो ये साधारण टेबल को भी फेस्टिव और लग्जरी लुक दे सकता है. इसमें न तो कपड़ा काटने की जरूरत है और न ही सिलाई कराने की. लेकिन ध्यान रखें कि टेबल पर सिल्क या बहुत नाजुक कपड़े वाले दुपट्टे इस्तेमाल करना सही नहीं रहता है. 

पुराने भारी दुपट्टे टेबल रनर के रूप में भी बहुत बढ़िया लगते हैं. (Photo: AI Generated)

3. दुपट्टे से बनवाएं डिजाइनर जैसे कुशन कवर: अगर दुपट्टे के किनारे या बीच में खूबसूरत कढ़ाई या हैवी वर्क है, तो उससे कुशन कवर बनाया जा सकता है. इसके लिए किसी लोकल टेलर से दुपट्टे की कटिंग और सिलाई करवा लें.

इस तरह पुराने दुपट्टे का खूबसूरत हिस्सा हमेशा घर में नजर आएगा. सोफे पर अलग-अलग दुपट्टों से बने कुशन कवर रखने से कमरा काफी कलरफुल और स्टाइलिश लग सकता है. खासकर अगर दुपट्टा शादी या किसी खास मौके से जुड़ा है, तो ये डेकोर के साथ-साथ एक याद को भी संभालकर रखने का अच्छा तरीका है.

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पुराने दुपट्टे से बने कुशन कवर्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं. (Photo: AI Generated)

4. हल्के दुपट्टे से बनाएं पर्दा या बेड कैनोपी: शिफॉन, जॉर्जेट या नेट जैसे हल्के और ट्रांसपेरेंट दुपट्टे इस काम के लिए काफी अच्छे रहते हैं. इन्हें खिड़की पर पर्दे की तरह लगाया जा सकता है. इससे कमरे में तेज रोशनी नहीं आएगी, लेकिन पूरी तरह से ब्लॉक भी नहीं होगी. ये लगाने से कमरे में हल्की और सॉफ्ट रोशनी आती है.

बेडरूम में इसे बेड के ऊपर पतली रॉड की मदद से लगाकर कैनोपी जैसा लुक भी दिया जा सकता है. इससे कमरे को बिना ज्यादा खर्च किए रोमांटिक और लग्जरी फील मिलती है. बस इसे अच्छी तरह से फिक्स करना जरूरी है, ताकि दुपट्टा फिसल कर नीचे न गिरे.

बेड के चारों तरफ दुपट्टा लगाकर उसे खूबसूरत विंटेज लुक दिया जा सकता है. (Photo: AI Generated)

5. शीशे या बेडपोस्ट पर ऐसे ही सजा दें: अगर आप न कटिंग करना चाहते हैं, न सिलाई और न ही फ्रेम करवाना, तो दुपट्टे को बस सजाकर भी घर का लुक बदल सकते हैं. इसे दीवार पर लगे बड़े शीशे के किसी एक कोने पर हल्के से ड्रेप करें या बेडपोस्ट के चारों ओर बांध दें.

ये सबसे आसान तरीका है और इसमें दुपट्टे को हमेशा के लिए बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ती. मन बदलने पर आप इसे हटाकर दूसरा दुपट्टा लगा सकते हैं. त्योहार, मौसम या किसी खास मौके के हिसाब से अलग रंग का दुपट्टा इस्तेमाल करके कमरे का लुक भी बदला जा सकता है.

दुपट्टे की मदद से शीशे को भी सजाया जा सकता है. (Photo: AI Generated)
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