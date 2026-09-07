सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखा लेटर, बोले- शिक्षक ज्ञान का दीप, शिक्षा से बदलता है भविष्य

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को पत्र लिखा है. उन्होंने शिक्षा और साक्षरता को लेकर अपने विचार रखे. सीएम योगी ने कहा कि शिक्षक समाज और देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं. शिक्षक बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं. वे उन्हें जीवन की सही दिशा भी देते हैं.

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सीएम योगी ने शिक्षक दिवस का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस मौके पर उन्हें 81 शिक्षकों को सम्मानित करने का मौका मिला. इन शिक्षकों ने देश के निर्माण में अहम योगदान दिया है.

'शिक्षक बच्चों को जीवन की राह दिखाते हैं'

सीएम योगी ने कहा कि शिक्षक उस दीपक की तरह हैं, जो ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं. वे आने वाली पीढ़ियों का रास्ता आसान करते हैं. बच्चे स्कूल सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखने नहीं जाते हैं.

बच्चों को ज्ञान के साथ संस्कार और अनुशासन देना भी जरूरी है. उनमें आत्मविश्वास पैदा करना भी शिक्षा का हिस्सा है. बच्चों को सही और गलत की समझ देना भी जरूरी है. यही समझ उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है.

सीएम योगी ने भारतीय गुरुकुल परंपरा का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पुराने समय में गुरुकुल सिर्फ पढ़ाई के केंद्र नहीं थे. वहां बच्चों को जीवन के मूल्यों और जिम्मेदारियों की भी शिक्षा दी जाती थी.

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सीएम योगी ने कहा कि आज तकनीक तेजी से बदल रही है. ऐसे समय में डिजिटल लिटेरेसी जरूरी है. इसके साथ AI की जानकारी भी समय की जरूरत बन गई है. उन्होंने कहा कि AI, डीप-टेक और नई तकनीक कई नए मौके पैदा कर रही हैं. इनका असर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, उद्योग और रोजगार पर भी पड़ रहा है.

सरकार पुराने ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जोड़ने पर काम कर रही है. लखनऊ में AI City और कानपुर में ड्रोन और UAV तकनीक का विकास इसी दिशा में कदम है. सीएम योगी ने कहा कि सरकार एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने पर काम कर रही है. स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं. ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा जैसी योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया जा रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने में सफलता मिली है. ज्यादा बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है.

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हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प

सीएम योगी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी हैं. वे बच्चों में जिज्ञासा, अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा करते हैं. उन्होंने 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि साक्षरता का लक्ष्य समाज के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता.

मुख्यमंत्री ने संकल्प जताया कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे. हर विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा मिले. हर युवा कौशल और नए विचारों से जुड़े. साथ ही हर नागरिक पढ़ा-लिखा होने के साथ डिजिटल तकनीक और AI की जानकारी भी रखे.

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