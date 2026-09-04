'हबीबी, पधारो ईरान!', होर्मुज में माइन पर ईरानी एंबेसी ने अमेरिका को यूं चिढ़ाया

होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस के बढ़ते खतरे के बीच ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है. सिएरा लियोन में ईरानी दूतावास ने गुरुवार को माइन्सवीपर गेम की स्टाइल में एक वीडियो पोस्ट किया. इसके साथ लिखा गया- 'हबीबी यानी अंकल सैम, ईरान आओ!' 35 सेकंड के इस वीडियो में होर्मुज स्ट्रेट का 3D मैप दिखाई देता है, जिस पर माइन्सवीपर गेम की तरह ग्रिड बना हुआ है. ईरानी दूतावास की यह पोस्ट ऐसे समय सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है.
कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में लारक आईलैंड पर ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया था. अमेरिका के मुताबिक, इन लॉन्चरों को समुद्र में माइंस बिछाने के लिए तैयार किया जा रहा था. इससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को खतरा पैदा हो सकता था.
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अमेरिका इससे पहले ईरान की तरफ से बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाने के लिए बड़ा ऑपरेशन कर चुका है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, इस अभियान में नेवी डाइवर्स, सील्स और एयर सपोर्ट शामिल थे. ऑपरेशन के बाद कमर्शियल जहाजों के लिए शिपिंग लेन दोबारा खोल दी गई थीं.
समुद्री माइंस कम लागत में बड़े स्तर पर शिपिंग को प्रभावित करने वाला हथियार मानी जाती हैं. ईरान पहले छोटी नौकाओं के जरिए माइंस बिछाने का इस्तेमाल कर चुका है. कुछ ईरानी माइंस मैग्नेटिक या अकॉस्टिक सेंसर का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है.
ईरान-अमेरिका हमले तेज
अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. जॉर्डन की सेना के मुताबिक, उसने आठ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया.
अमेरिका का कहना है कि उसकी हालिया कार्रवाई में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, समुद्री संसाधन, कम्युनिकेशन सिस्टम और माइंस बिछाने की क्षमता से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया. ईरानी सरकारी मीडिया ने अमेरिका पर एक शादी समारोह को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिसमें चार लोगों की मौत और करीब 70 लोगों के घायल होने की बात कही गई. अमेरिकी सेना ने इस आरोप को खारिज किया है.
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ट्रंप की बड़ी धमकी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आगे जवाबी कार्रवाई करने पर और कड़े सैन्य हमले की चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे और ज्यादा ताकत के साथ निशाना बनाया जाएगा. ट्रंप ने फरवरी में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करते समय ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने, पड़ोसी देशों पर हमला करने की उसकी क्षमता को सीमित करने और ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं पैदा करने जैसे लक्ष्य बताए थे.