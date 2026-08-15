इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी; कई आफ्टरशॉक्स भी आए

इंडोनेशिया के तट के पास शनिवार तड़के 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया. इस भूकंप के बाद सुनामी की आशंका जताते हुए चेतावनी जारी कर दी गई और कई झटके भी महसूस किए गए. यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर यानी EMSC के मुताबिक भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर था और इसकी गहराई करीब 35 किलोमीटर थी.

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EMSC के अनुसार यह भूकंप स्थानीय समय के हिसाब से सुबह करीब 4:58 बजे रिकॉर्ड किया गया. मुख्य भूकंप के बाद कम से कम तीन आफ्टरशॉक यानी बाद के झटके भी दर्ज किए गए हैं. इससे साफ है कि धरती के अंदर हलचल अभी थमी नहीं है और आने वाले समय में और झटके महसूस किए जा सकते हैं.

इंडोनेशिया की मौसम और भूभौतिकी एजेंसी BMKG ने इस समुद्री भूकंप के बाद देश के कुछ इलाकों के लिए तुरंत सुनामी की चेतावनी जारी कर दी. एजेंसी की टीमें अब हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. साथ ही यह भी आकलन किया जा रहा है कि भूकंप और उसके बाद आए झटकों का असर किन इलाकों पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है.

वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की सुनामी चेतावनी एजेंसी ने साफ किया है कि इस भूकंप से ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि, वहां के द्वीपों या अन्य क्षेत्रों को कोई सुनामी खतरा नहीं है. यानी ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल राहत की स्थिति बनी हुई है.

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भूकंप समुद्र के अंदर आया था इसलिए इंडोनेशिया में इसका जमीन पर क्या असर हुआ, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. जान माल के नुकसान या किसी तरह के नुकसान की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

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