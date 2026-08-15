scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धधकती आग, जहरीली गैस और हुथी मिसाइलों का साया... अदन की खाड़ी में बहादुरी दिखाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित होंगे लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार

भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार को शौर्य चक्र के लिए सिफारिश की गई है. 18 अक्टूबर 2025 को अदन की खाड़ी में एलपीजी टैंकर एमटी फाल्कन में धमाके और आग लगने के बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली थी. हूती अटैक जोन में तैनात इस जहाज में दूसरा धमाका होने का खतरा लगातार बना हुआ था. इसके बावजूद उन्होंने बार बार अंदर जाकर लापता क्रू मेंबर्स को तलाशा और मृत क्रू मेंबर्स के अवशेष निकालकर सम्मान के साथ बाहर लाए.

Advertisement
X
जलते LPG टैंकर में जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन चलाने वाले नौसेना अफसर शिवम कुमार (Photo: ITG)
जलते LPG टैंकर में जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन चलाने वाले नौसेना अफसर शिवम कुमार (Photo: ITG)

लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार को भारतीय नौसेना की ओर से शौर्य चक्र के लिए सिफारिश की गई है. वे आईएनएस त्रिकांड पर एनबीसीडी अधिकारी के तौर पर तैनात थे. 18 अक्टूबर 2025 को अदन की खाड़ी में तैनाती के दौरान जहाज को एमटी फाल्कन नाम के एलपीजी टैंकर की मदद के लिए भेजा गया था. यह कैमरून के झंडे वाला जहाज हूती अटैक जोन से गुजरते समय भीषण धमाके और आग का शिकार हो गया था. हादसे में दो भारतीय क्रू मेंबर लापता हो गए थे और उनके जहाज में फंसे होने की आशंका जताई गई थी.

घटनास्थल पर पहुंचने पर हालात बेहद खतरनाक पाए गए. धमाके से क्षतिग्रस्त जहाज में आग लगातार एलपीजी लीक होने से भड़क रही थी, जिससे किसी भी वक्त दूसरा बड़ा धमाका होने का खतरा बना हुआ था. 

जहाज के अंदरूनी हिस्सों में जहरीली गैस, घना धुआं और तेज गर्मी फैली हुई थी, जहां जरा सी चिंगारी भी बड़ा हादसा कर सकती थी. साथ ही यह इलाका हूती अटैक जोन में होने के कारण दुश्मन के हमले का खतरा भी बना हुआ था. धमाके से जहाज के ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था और रास्ते मलबे से भरे हुए थे, जिससे किसी भी वक्त हादसा होने की आशंका थी.

यह भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दो कीर्ति चक्र, 10 शौर्य चक्र समेत कई जवानों को वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार

Advertisement

इन खतरनाक हालात के बावजूद लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार ने खुद आगे बढ़कर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली. वे बार बार जलते और गैस से भरे कंपार्टमेंट में घुसे और अपनी टीम को धुएं से भरे रास्तों से आगे ले गए. उन्होंने लगातार खतरों का आकलन करते हुए जरूरी फैसले लिए, जिससे मिशन को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया जा सका. जहरीली गैस, तेज गर्मी और थकान के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी.

उन्होंने लापता क्रू मेंबर्स को खोजने के लिए बार बार अंदर जाकर तलाशी ली. आखिरकार उन्होंने खुद क्षतिग्रस्त हिस्सों से मृत क्रू मेंबर्स के शवों के अवशेष निकाले और उन्हें सम्मानपूर्वक बाहर लाया. उनकी इस बहादुरी और नेतृत्व क्षमता ने पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया. नौसेना ने कहा है कि उनके इस साहसिक काम से भारतीय नौसेना की छवि दुनिया भर में और मजबूत हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Panchang, 15 August 2026: 15 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 15 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 15 August 2026: मीन राशिवालों को परिवार से सपोर्ट मिलेगा, करियर में उन्नति होगी, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 15 August 2026: कुंभ राशिवालों को संतान से खुशी मिलेगी, सेहत पर ध्यान देना होगा, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Makar Rashifal 15 August 2026: मकर राशिवालों के प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे, कहीं दूर से शुभ सूचना मिलेगी, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 15 August 2026: धनु राशिवालों का धन लाभ का योग है, अहंकार से बचना होगा, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 15 August 2026: वृश्चिक राशि वालों के आज करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, गुस्से से बचें |
    Aaj Ka Tula Rashifal 15 August 2026: तुला राशि वाले आज खर्चे कंट्रोल करें, ये उपाय करने से होगा लाभ |
    Aaj Ka Kanya Rashifal 15 August 2026: कन्या राशि वालों के आज रुके काम बनेंगे, करें ये उपाय |
    Aaj Ka Singh Rashifal 15 August 2026: सिंह राशि वालों के लिए आज व्यापार में लाभ का योग है, जानें पूरा भाग्यफल
    Advertisement