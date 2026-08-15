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Independence Day 2026 Live: लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे PM मोदी, करेंगे देश को संबोधित

aajtak.in | नई दिल्ली | 15 अगस्त 2026, 5:44 AM IST

80th Independence Day 2026 Live Updates: देश आज आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता के जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

Independence Day 2026 Live Updates Independence Day 2026 Live Updates

स्वतंत्रता दिवस पर देश आज अपना 80वां जश्न मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से इस राष्ट्रीय समारोह की अगुवाई कर रहे हैं. इस साल का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने का जश्न भी इसी मौके पर मनाया जा रहा है.

पहली बार लाल किले के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम् को औपचारिक रूप से गाया जाएगा. समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान दिया जा रहा है और यह भी दिखाया जा रहा है कि युवा पीढ़ी किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है.

प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण होगा, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल होंगे. प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे, जिसके साथ ही 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. झंडा फहराते ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे. उनके भाषण के अंत में करीब 2500 एनसीसी कैडेट और माई भारत के वालंटियर वंदे मातरम् और राष्ट्रगान गाएंगे.

दिल्ली में मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की संभावना जताई है और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं लाल किले की सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी निगरानी और मॉक ड्रिल की व्यवस्था की है, ताकि पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

5:38 AM (19 मिनट पहले)

गार्ड ऑफ ऑनर से 21 तोपों की सलामी तक, स्वतंत्रता दिवस पर खास होगी सैन्य व्यवस्था

Posted by :- Anurag

इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह की जिम्मेदारी भारतीय सेना के पास है. गार्ड ऑफ ऑनर की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह संभालेंगे. प्रधानमंत्री के गार्ड में सेना की टुकड़ी मेजर आदित्य शर्मा, नौसेना की टुकड़ी लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायुसेना की टुकड़ी स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के नेतृत्व में रहेगी. दिल्ली पुलिस की टुकड़ी की कमान एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार के पास होगी. गार्ड का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर पहुंचेंगे, जहां कैप्टन सोनिया सिंह चौहान उनकी झंडा फहराने में मदद करेंगी. झंडा फहराने के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. यह सलामी 105 एमएम की स्वदेशी लाइट फील्ड गन से दी जाएगी, जिसकी कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के पास होगी.

5:38 AM (20 मिनट पहले)

PM मोदी को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टुकड़ी देगी सलामी

Posted by :- Anurag

प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले पहुंचेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके डिप्टी संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी प्रधानमंत्री को सैल्यूटिंग बेस तक ले जाएंगे, जहां सेना की तीनों सेवाओं और दिल्ली पुलिस का संयुक्त गार्ड उन्हें सलामी देगा. इसके बाद प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे. इस गार्ड में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस से एक-एक अधिकारी और 24-24 जवान शामिल होंगे. इस कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास पहले ही लाल किले पर किया जा चुका है.

 

5:37 AM (20 मिनट पहले)

दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान, लाल किले पर सुरक्षा कड़ी

Posted by :- Anurag

दिल्ली में मौसम विभाग ने हल्की बारिश की आशंका जताई है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले पर कड़े इंतजाम किए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक 15 अगस्त को लाल किले के इलाके में आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह 4 से 6 बजे के बीच करीब 5 मिमी हल्की बारिश होने की 70 प्रतिशत संभावना है. सुबह 6 से 9 बजे के बीच फिर से 5 मिमी बारिश की 60 प्रतिशत संभावना जताई गई है. दोपहर से शाम के बीच भी करीब 3 मिमी बारिश हो सकती है.

5:36 AM (21 मिनट पहले)

पहली बार लाल किले पर औपचारिक रूप से गूंजेगा वंदे मातरम्

Posted by :- Anurag

समारोह में देश के युवाओं की ऊर्जा और उनकी उम्मीदों पर खास ध्यान दिया जाएगा और यह भी दिखाया जाएगा कि युवा शक्ति किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है. पहली बार लाल किले के इस राष्ट्रीय आयोजन में वंदे मातरम् गीत को औपचारिक रूप से गाया जाएगा. कार्यक्रम में झंडा फहराने की रस्म, 21 तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर और प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन शामिल होगा.

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5:36 AM (22 मिनट पहले)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80वां स्वतंत्रता दिवस की अगुवाई लाल किले से करेंगे

Posted by :- Anurag

देश आज 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से इस राष्ट्रीय समारोह की अगुवाई करेंगे. इस साल का आयोजन खास इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने का जश्न भी इसी मौके पर मनाया जाएगा.

5:24 AM (33 मिनट पहले)

दिल्ली मेट्रो की सेवाएं आज जल्दी शुरू

Posted by :- Anurag

दिल्ली में आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेट्रो सेवाएं सामान्य दिनों के मुकाबले जल्दी शुरू कर दी गई हैं. यात्रियों की सुविधा और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपने परिचालन समय में बदलाव किया है.

 

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