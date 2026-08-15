Independence Day 2026 Live: लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे PM मोदी, करेंगे देश को संबोधित

स्वतंत्रता दिवस पर देश आज अपना 80वां जश्न मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से इस राष्ट्रीय समारोह की अगुवाई कर रहे हैं. इस साल का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने का जश्न भी इसी मौके पर मनाया जा रहा है.



पहली बार लाल किले के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम् को औपचारिक रूप से गाया जाएगा. समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान दिया जा रहा है और यह भी दिखाया जा रहा है कि युवा पीढ़ी किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है.

प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण होगा, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल होंगे. प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे, जिसके साथ ही 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. झंडा फहराते ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे. उनके भाषण के अंत में करीब 2500 एनसीसी कैडेट और माई भारत के वालंटियर वंदे मातरम् और राष्ट्रगान गाएंगे.

दिल्ली में मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की संभावना जताई है और अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं लाल किले की सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी निगरानी और मॉक ड्रिल की व्यवस्था की है, ताकि पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.