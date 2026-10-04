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इंडोनेशिया में 5.2 तीव्रता से आया भूकंप, 10 किमी गहराई पर आया झटका

इंडोनेशिया में आज रविवार सुबह 5.2 तीव्रता का भूकंप आया. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि, भूकंप सुबह 5:07 बजे आया. इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी.

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इंडोनेशिया में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 5.2 थी. भूकंप सुबह 5:07 बजे आया. इसकी गहराई जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे थी.

भूकंप की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने दी है. यह एजेंसी भूकंप से जुड़ी जानकारी और उसकी तीव्रता पर नजर रखती है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई पर था.

5.2 रही भूकंप की तीव्रता

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NCS ने एक्स पर पोस्ट कर भूकंप की जानकारी दी. इंडोनेशिया में आए इस भूकंप की तीव्रता 5.2 दर्ज की गई. भूकंप का झटका सुबह के समय आया. इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी.

भूकंप की तीव्रता और गहराई उसके असर को समझने के लिए अहम होती है. हालांकि, इस भूकंप से कितना नुकसान हुआ है, अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. इसी तरह किसी के घायल होने या जान-माल के नुकसान की भी जानकारी नहीं है.

NCS के मुताबिक, भूकंप सुबह 5:07 बजे आया. उस समय लोग अपने घरों में हो सकते में. भूकंप की वजह से लोगों के बीच डर का माहौल भी है.

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झटके आएं तो ऐसे खुद को रखें सुरक्षित

भूकंप के दौरान सबसे जरूरी है कि लोग घबराएं नहीं. सुरक्षित जगह पर रहें और जल्दबाजी में बाहर निकलने से बचें. अगर झटके तेज हों तो खुद को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी होता है.

भूकंप के दौरान अगर आप घर के अंदर हैं तो तुरंत किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठ जाएं. अपने सिर और गर्दन को हाथों से ढककर रखें. खिड़की, शीशे और भारी सामान से दूर रहें. झटके के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल न करें.

यह भी पढ़ें: इंडोनेशिया में लगातार दूसरे दिन हिली धरती, बांदा सागर के बाद अब जावा में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप

अगर आप बाहर हैं तो इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों और तारों से दूर खुले स्थान पर चले जाएं. गाड़ी में हैं तो सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकें और झटके खत्म होने तक उसके अंदर रहें. भूकंप के बाद गैस और बिजली की लाइन को लेकर सावधानी बरतें. अफवाहों पर भरोसा न करें और प्रशासन की आधिकारिक जानकारी पर ध्यान दें.
 

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