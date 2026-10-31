संजय गुप्ता के निधन से टूटे संजय दत्त, फिल्म 'कांटे 2' को लेकर लिखा इमोशनल नोट, किया बड़ा वादा

फिल्ममेकर संजय गुप्ता के पास एक और कहानी थी, जिसे वे बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे. वे अपनी 2002 की बेहद लोकप्रिय फिल्म 'कांटे' का सीक्वल बनाने की योजना बना रहे थे और इसके लिए वे फिर से संजय दत्त के साथ काम करना चाहते थे. असल में, उन्होंने कहानी के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया था और उनके दिमाग में एक 'ड्रीम कास्ट' भी थी. दुख की बात है कि अब वे अपने इस सपने को सच होते नहीं देख पाएंगे.

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मई 2026 में 'इनकंट्रोवर्सियल पॉडकास्ट' को दिए एक इंटरव्यू में, गुप्ता ने 'कांटे 2' के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया कि वे और संजय दत्त फिर से साथ काम करने के बारे में चर्चा कर रहे थे और एक सही कहानी की तलाश में थे.

डायरेक्टर ने कहा था, 'हम लगातार संपर्क में हैं. हम इस बात पर काम कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए. मेरी दिक्कत यह है कि चीजें स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए.'

गुप्ता ने यह भी बताया कि आखिरकार उन्हें सीक्वल के लिए एक बुनियादी आइडिया मिल गया है. वह कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक्साइटेड थे और इसे लिखना शुरू करने की तैयारी कर रहे थे. उनके मुताबिक, 'हमने 'कांटे 2' के लिए एक शुरुआती कहानी तैयार कर ली है. अब मैं इसे लिखना शुरू करूंगा.'

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कांटे की सीक्वल पर की चर्चा

गुप्ता ने उन एक्टर्स के बारे में भी सोचा था जिन्हें वे सीक्वल में देखना चाहते थे. संजय दत्त के अलावा, उनकी ड्रीम कास्ट में अभिषेक बच्चन, मनोज बाजपेयी, जयदीप अहलावत, विजय वर्मा और अली फजल शामिल थे. उन्होंने कहा, 'अगर आप आज मुझसे मेरी विश लिस्ट पूछें, तो मैं संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और मनोज बाजपेयी के साथ 'कांटे' बनाऊंगा, और इसमें जयदीप अहलावत, विजय वर्मा और अली फजल को भी शामिल करूंगा.'

संजय दत्त ने किया पोस्ट

वहीं संजय गु्प्ता के निधन पर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने काफी इमोशनल पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'मेरे भाई. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम अब हमारे बीच नहीं हो. हमने साथ में बहुत कुछ शेयर किया है. ढेर सारी यादें और दोस्ती के इतने सारे साल. तुम हमेशा मेरे लिए परिवार की तरह रहे हो, और यह बात कभी नहीं बदलेगी. मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी. हमारी बातचीत और साथ बिताया गया वह हर पल.'

Gupts, my brother. I still cannot believe that you are gone. We have shared so much together, so many memories and so many years of friendship. You have always been family to me, and that will never change. I will miss you, our conversations and all the times we spent together. We were just discussing Kante 2 recently, I will make Kaante 2 your dream, in memory of you my brother, I will do everything for this dream of yours to come true, love you forever and always. Life will not be the same without you, brother. May God bless your soul 🙏🏼 — Sanjay Dutt (@duttsanjay) October 31, 2026

एक्टर ने आगे लिखा, 'अभी कुछ समय पहले ही हम 'कांटे 2' के बारे में बात कर रहे थे. मेरे भाई, तुम्हारी याद में मैं 'कांटे 2' को तुम्हारा सपना बना दूंगा. तुम्हारे इस सपने को सच करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा. तुमसे हमेशा बहुत प्यार करता रहूंगा. तुम्हारे बिना जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी, भाई. ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे.'

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बाथरूम में गिरने से हुई मौत

शुक्रवार रात 30 अक्टूबर संजय गुप्ता अपने घर के बाथरूम में अचानक गिर गए थे. सिर में गंभीर चोट लगने और बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण मौके पर ही उनकी जान चली गई. बेहद चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरी रात उनके परिवार को इस हादसे की भनक तक नहीं लगी.

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