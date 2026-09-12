इंडोनेशिया में लगातार दूसरे दिन हिली धरती, बांदा सागर के बाद अब जावा में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप

इंडोनेशिया के जावा द्वीप में शनिवार को शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज के अनुसार, ये झटका 376 किलोमीटर की गहराई पर आया. इस तेज झटके के तुरंत बाद किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान या हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है. स्थानीय प्रशासन और एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. इससे पहले शुक्रवार को बांदा सागर में भी 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था.



जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार शनिवार को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया. ये भूकंप जमीन से 376 किलोमीटर (234 मील) की अत्यधिक गहराई में केंद्रित था, जिससे इसे डीप-फोकस भूकंप माना गया है.



जावा में शनिवार को आए भूकंप के झटके ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को इंडोनेशिया के मालुकु द्वीप के पास बांदा सागर में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप के बाद दर्ज किए गए हैं.



इंडोनेशिया की एक एजेंसी ने पुष्टि की थी कि शुक्रवार वाला भूकंप 143 किलोमीटर (89 मील) की गहराई पर आया था. एजेंसी ने स्पष्ट किया था कि इसमें सुनामी का कोई खतरा नहीं था और बांदा सागर के भूकंप से भी किसी नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं मिली थी.

---- समाप्त ----