How to Make Perfect Poori: पूड़ियां कुछ ही देर में हो जाती हैं रबड़ जैसी टाइट? त्योहारों पर बनाते वक्त आटे में ये एक चीज मिलाएं, रात तक रहेंगी सॉफ्ट

गर्म-गरम फूली हुई पूरियां देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अक्सर यह शिकायत होती है कि थोड़ी देर ठंडी होने के बाद पूरियां रबड़ जैसी टाइट या कड़क हो जाती हैं. अगर आप भी चाहती हैं कि आपके घर पर बनी पूरियां सुबह से लेकर रात तक एकदम सॉफ्ट, मुलायम और फूली-फूली बनी रहें तो आटा गूंथते वक्त पानी के साथ एक खास चीज का इस्तेमाल करना जरूरी है. दादी-नानी के बताए इस सीक्रेट नुस्खे से न केवल पूरियां मुलायम बनेंगी, बल्कि वे ज्यादा तेल भी नहीं सोखेंगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान और अचूक विधि!

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इन दिनों त्योहारों का सीजन चल रहा है. नवरात्रि और दशहरा अभी खत्म हुआ है और कुछ ही दिन में शरद पूर्णिमा और उसके बाद करवाचौथ-दिवाली जैसे त्योहार हैं.

सामग्री:

2 कप गेहूं का आटा

2 बड़े चम्मच सूजी या 1 छोटा चम्मच गुनगुना दूध (सॉफ्ट बनाने के लिए मास्टर ट्रिक)

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन या नमक

1 छोटा चम्मच तेल या घी (मोयन के लिए)

तलने के लिए तेल या घी

बनाने का तरीका

एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें सूजी (या 1 चम्मच गुनगुना दूध और थोड़ा सा तेल) मिलाएं. सूजी या दूध मिलाने से पूरियां लंबे समय तक कड़क नहीं होतीं और अंदर से एकदम खस्ता व सॉफ्ट रहती हैं.

आटे में थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए रोटी के आटे से थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें. (पूरियों का आटा हमेशा कड़ा होना चाहिए, नरम आटा ज्यादा तेल सोखता है).

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गूंथे हुए आटे को गीले कपड़े से ढककर 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें.

आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बिना ज्यादा सूखा आटा लगाए एक समान मोटाई की छोटी पूरियां बेल लें.

कड़ाही में तेल को अच्छी तरह तेज गरम करें. (तेल कम गरम होगा तो पूरियां तेल पी लेंगी). बेली हुई पूरी को तेल में डालें और कलछी से हल्का सा दबाते हुए दोनों तरफ से सुनहरा और फूला हुआ सेक लें.

तैयार है आपकी एकदम सॉफ्ट, फूली-फूली और स्वादिष्ट पूरियां! इन्हें आलू की सब्जी या अपनी मनपसंद ग्रेवी के साथ गरमा-गरम परोसें.

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