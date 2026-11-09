चीन की 'जासूस' एलिस कौन? जिसके प्यार में पड़े Nvidia के CEO, पत्नी के साथ-साथ देश को भी धोखा देने का आरोप!

इसे वर्ष 2026 का कॉरपोरेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा कबूलनामा कहें तो गलत न होगा. इस कन्फेशन के झटके से ग्लोबल टेक वर्ल्ड अभी भी नहीं उबर पाया है. दुनिया के टॉप सीईओ में शुमार एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग की चिट्ठी जब कंपनी के कर्मचारियों को मिली तो वे सहसा इस पर यकीन नहीं कर पाए. अरबपति CEO जेनसेन हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में स्वीकार किया कि सिंगापुर में रहने वाली चीनी मूल की एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था.

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उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया और साफ साफ लिखा, "मैं अपनी पत्नी के प्रति बेवफा था. मेरी हरकतों से उसे और हमारे बच्चों को ठेस पहुंची है. मैंने जो किया उसके लिए कोई बहाना नहीं है. मुझे गहरा खेद है."

"मेरी पूरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार ने मुझे प्यार और साथ दिया है. वे मेरी ईमानदारी और वफ़ादारी के हकदार हैं. इसके बजाय, मैंने उन्हें निराश किया है और उस ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाया है जिसे हमने मिलकर बनाया था. मैंने जो किया है और उससे दूसरों को जो दुख पहुंचा है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूं; और इसके चलते जो भी आलोचना मुझे मिलेगी, मैं उसे स्वीकार करता हूं."

"मेरी पत्नी और परिवार, मैं आप सभी से प्यार करता हूं. मुझे पता है कि माफ़ी मांगने से मेरे किए गए काम को बदला नहीं जा सकता. मुझे उम्मीद है कि हमारा परिवार फिर से संभल जाएगा और समय के साथ, मैं आपका भरोसा दोबारा जीत सकूंगा."

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तो कौन थी वो लड़की, जिसके लिए जेनसेन हुआंग ने अपनी पत्नी को धोखा दिया. जिसने न सिर्फ कॉरपोरेट दुनिया में बल्कि चीन से लेकर अमेरिका तक खलखली मचा दी. उसका नाम था- एलिस हुआंग. अमेरिकी इसे चीनी जासूस कहता है, लेकिन चीन इससे सीधा इंकार करता है.

आइए चलते हैं सिंगापुर. एक क्लाउड कंपनी का दफ्तर. यहीं पर बैठती थी- एलिस हुआंग, एग्जीक्यूटिव थी और तेज तर्रार. इस कंपनी का नाम है-मेगास्पीड. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि वह चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के लिए काम कर रही थीं.

लेकिन इस कहानी का दिलचस्प पहलू यह है कि एलिस और जेनसन की मुलाकात किसी फिल्मी पार्टी या निजी समारोह में नहीं, बल्कि AI चिप और कारोबार की दुनिया में हुई बताई जाती है.

कौन हैं एलिस हुआंग?

एलिस हुआंग को हुआंग ले (Huang Le) के नाम से भी जाना जाता है. वह चीन की नागरिक हैं. जेनसेन हुआंग के साथ उनका सरनेम एक जैसा जरूर है, लेकिन दोनों के बीच कोई ब्लड लाइन रिलेशन नहीं है.

एलिस का शुरुआती करियर मीडिया से जुड़ा बताया जाता है. चीन के एक निजी निवेश फंड डेटाबेस में उपलब्ध उनकी प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने CCTV और हुनान टीवी जैसे मीडिया संस्थानों में रिपोर्टर के तौर पर काम किया था. इसके बाद वह बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में पहुंचीं. उनकी प्रोफाइल में HSBC और CITIC Securities से जुड़े पदों का भी जिक्र मिलता है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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बाद में वह सिंगापुर की कंपनी Megaspeed International से जुड़ीं. कुछ काबिलियत और कुछ महात्वाकांक्षा के दम पर एलिस तेजी से तरक्की करती गईं और कंपनी की टॉप अधिकारियों में शामिल हो गईं. यह कंपनी डेटा सेंटर और AI कंप्यूटिंग क्षमता के कारोबार में काम करती है. इसका एनवीडिया के साथ बड़ा कारोबारी रिश्ता था.

बिजनेस मीटिंग में हुई मुलाकात, फिर बढ़ीं नजदीकियां?

एलिस और जेनसन की पहली मुलाकात कब और कहां हुई, इसकी कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन दोनों के बीच संपर्क का एक बड़ा आधार एनवीडिया और मेगास्पीड का कारोबारी रिश्ता था. जेनसेन हुआंग एनवीडिया के CEO थे और एलिस हुआंग मेगास्पीड की बड़ी अधिकारी थीं.

मेगास्पीड एनवीडिया की एशिया में बड़ी ग्राहक कंपनियों में शामिल थी. द न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच के मुताबिक मेगास्पीड की मलेशियाई सहयोगी कंपनी Speedmatrix ने जून 2024 से फरवरी 2026 के बीच कम से कम 4.8 अरब डॉलर के AI उपकरण खरीदे, जिनमें Nvidia के चिप लगे थे. ऐसे में एलिस का जेनसेन से मिलना कारोबारी लिहाज से असामान्य बात नहीं थी. कंपनी के CEO होने के नाते जेनसेन दुनियाभर के हजारों ग्राहक अधिकारियों से मिलते हैं.

हालांकि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि एलिस ने जेनसेन के साथ नजदीकी बढ़ाकर एनवीडिया की कारोबारी रणनीति और तकनीकी योजनाओं की जानकारी जुटाने की कोशिश की.

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अमेरिकी कंपनी है एनवीडिया

एनवीडिया एक अमेरिकी कंपनी है. इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में है. इसके CEO जेनसेन हुआंग हैं, जो अमेरिकी नागरिक हैं और ताइवान में जन्मे थे. एनवीडिया अमेरिका के शेयर बाजार NASDAQ में लिस्टेड है और अमेरिकी कानूनों के तहत संचालित होती है. कंपनी पर अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के नियम लागू होते हैं.

इसके अलावा अमेरिकी सरकार के निर्यात नियंत्रण कानून भी उस पर लागू होते हैं. खासकर चीन को एडवांस AI चिप बेचने के मामले में अमेरिकी वाणिज्य विभाग के प्रतिबंधों का पालन करना उसके लिए अनिवार्य है.

अमेरिका ने अमेरिकी कंपनियों की ओर से चीन को चिप के निर्यात पर रोक लगा रखी है.

एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग पर आरोप है कि वह अनजाने में चीन के कथित जासूसी अभियान का निशाना बने और एक ऐसी चीनी कारोबारी महिला के साथ उनके अंतरंग संबंध रहे, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीन की जासूस मानती हैं. अमेरिकी अधिकारियों को संदेह है कि एलिस हुआंग ने जेनसन से नजदीकी बढ़ाकर एनवीडिया की कारोबारी और तकनीकी जानकारियां चीन तक पहुंचाईं.



तस्वीरों में दिखने लगी थी नजदीकी

इस रिश्ते की कुछ झलकियां 2024 से सार्वजनिक तस्वीरों में दिखाई देने लगी थीं.

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एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार जून 2024 में ताइपे में एक इंडस्ट्री पार्टी के दौरान जेनसेन हुआंग एक महिला के साथ बैठे नजर आए थे. इस महिला की पहचान एलिस हुआंग के तौर पर की गई. दोनों वहां गीगाबाइट और नेटथंडर जैसी कंपनियों के अधिकारियों के साथ मौजूद थे.

टेक स्पॉट नाम की वेबसाइट के अनुसार ये वही समय था जब एलिस की कंपनी मेगास्पीड ने 2024 में चिप्स खरीदना शुरू किया. लगभग उसी समय जब उन्हें और जेनसेन हुआंग को ताइपे के एक बार में एक साथ देखा गया था और उनकी तस्वीरें ली गई थीं. इंडस्ट्री के कई लोग हैरान थे, क्योंकि इस क्षेत्र में कंपनी का कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था.

इसके बाद मई 2025 में ताइपे में एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा. जेनसन हुआंग ने Computex टेक्नोलॉजी एक्सपो के दौरान एक चीनी रेस्तरां में डिनर आयोजित किया था. इस कार्यक्रम में एलिस भी मौजूद थीं.

अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो चुके थे, उन्होंने पैरलल जांच शुरू कर दी. ये जांच चल रही थी.

रेस्तरां के बाहर जेनसन पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान एलिस उनके पीछे खड़ी दिखाई दीं. मीडिया की तस्वीरों और लाइव वीडियो में एलिस को जेनसन के गाल पर किस करते और उनकी पीठ पर हाथ फेरते देखा गया. दोनों बाद में एक ही कार से वहां से रवाना हुए.

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इन तस्वीरों ने दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलों को हवा दी.

प्रेम कहानी पर जासूसी का साया

इस रिश्ते पर सबसे गंभीर सवाल तब खड़े हुए जब अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने एलिस को चीन की खुफिया एजेंसी MSS से जुड़ा बताया.

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वह जेनसेन से नजदीकी के जरिए एनवीडिया की संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही थीं.

अमेरिकी जांच में मेगास्पीड के जरिए प्रतिबंधित AI चिप चीन तक पहुंचाने की आशंका भी सामने आई. हालांकि कंपनी ने अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों को खारिज किया है.

इस पूरे विवाद के बाद एनवीडिया के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है. कंपनी का कहना है कि फिलहाल उसके पास ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि उसके कारोबारी रहस्य या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां लीक हुई हैं.

चीन ने भी आरोपों से इंकार किया है और कहा है कि उसका एलिस हुआंग से कोई ताल्लुक नहीं है.

जेनसेन और एलिस के बीच प्रेम संबंध होने की बात जेनसेन की माफी और मीडिया रिपोर्ट्स से सामने आई है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ है कि एलिस ने प्रेम संबंध को जासूसी के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था.

एलिस हुआंग ने न तो जासूसी के आरोपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है और न ही जेनसेन हुआंग के साथ अपने कथित प्रेम संबंध पर कोई बयान दिया है.

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