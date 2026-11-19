किसी बड़े नेता या रसूखदार शख्स का कार्यक्रम हो तो अक्सर उसके बैठने के लिए अलग इंतजाम दिखता है. आरामदायक कुर्सी, सोफा और आसपास सुरक्षाकर्मियों का घेरा. लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में धार्मिक आयोजन की तस्वीर कुछ अलग है. यहां कुंडा में राम कथा चल रही है.

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कथावाचक हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री. कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. राजा भैया इस राम कथा के आयोजक हैं. लेकिन आयोजन में उनकी बैठने की जगह बाकी श्रद्धालुओं से अलग नहीं थी. वह भी जमीन पर बैठे थे और सामने चल रही कथा सुन रहे थे.

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राजा भैया की सियासी पहचान किसी से छिपी नहीं है. कुंडा और प्रतापगढ़ की राजनीति में उनका खास प्रभाव माना जाता है. उनकी बेंती कोठी भी अपने बड़े परिसर और भव्यता के लिए जानी जाती है. आम तौर पर वह सुरक्षा घेरे में नजर आते हैं. ऐसे में राम कथा के दौरान उनकी यह तस्वीर चर्चा में है.

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आयोजन उनका था, चाहें तो उनके लिए अलग से सोफा या आरामदायक कुर्सी लग सकती थी. लेकिन वे आम श्रद्धालुओं के बीच जमीन पर बैठकर कथा सुनते रहे. उनके आसपास भी दूसरे श्रद्धालु बैठे दिखाई दिए. न कोई अलग मंच, न कोई खास बैठने की जगह. तस्वीरों में राजा भैया बाकी लोगों के साथ ही नजर आ रहे हैं.

कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री सुना रहे राम कथा

प्रतापगढ़ के कुंडा में बड़े स्तर पर राम कथा का आयोजन किया जा रहा है. कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं. हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं. आयोजन स्थल पर लोगों के बैठने, भोजन और दूसरी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है. राजा भैया इस पूरे आयोजन के आयोजक हैं. कथा के दौरान वह भी वहां मौजूद रहे और श्रद्धालुओं के बीच बैठकर कथा सुनी.

राजा भैया के जमीन पर बैठकर कथा सुनने वाली तस्वीर को लोग सादगी और VIP कल्चर से दूरी के तौर पर देख रहे हैं. वैसे राम कथा का संदेश भी यही है कि आस्था के सामने किसी का पद या प्रतिष्ठा बड़ा नहीं होता. वहां सभी श्रद्धालु होते हैं. कुंडा की इस राम कथा में राजा भैया की तस्वीर ने इसी भाव को सामने रखा है.

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