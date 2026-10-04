scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'वो पायलट की हत्या कर रहा है, कोई बचाओ', Flydubai फ्लाइट में सवार महिला ने बताई आंखोदेखी

दुबई से तेल अवीव आ रही फ्लाइदुबई की फ्लाइट में को-पायलट ने अचानक कैप्टन स्मित मछार पर जानलेवा हमला कर दिया. घायल कैप्टन की बहादुरी और यात्रियों की सूझबूझ से हमलावर को काबू में कर विमान को सऊदी अरब के ताबूक में सुरक्षित उतारा गया. ताली बेर्कोविच-मानेस ने इस वाकये को अपनी आंखों से देखा था. उन्होंने ये पूरा वाकया बयां किया है.

Advertisement
X
Flydubai फ्लाइट में हुए वाकये की पूरी कहानी. (Photo- ITGD)
Flydubai फ्लाइट में हुए वाकये की पूरी कहानी. (Photo- ITGD)

दुबई से तेल अवीव आ रही फ्लाइदुबई की फ्लाइट में जो कुछ हुआ, उसे याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है. सफर के दौरान विमान के कॉकपिट के भीतर को-पायलट ने कैप्टन पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया. इस खौफनाक मंजर की गवाह बनीं ताली बेर्कोविच-मानेस ने उस डरावने वाकये की पूरी आपबीती सुनाई.

फ्लाइदुबई की इस फ्लाइट में 170 से ज्यादा मुसाफिर और क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें ज्यादातर इजरायली नागरिक मौजूद थे. उस दिन हुए हमले को याद करते हुए ताली बेर्कोविच-मानेस बताया कि कैसे कुछ पलों में उनकी खुशी का सफर दहशत में बदल गया.

ताली बेर्कोविच-मानेस अपनी छह साल की बेटी नीना का फ्लाइट के शौचालय के बाहर इंतजार कर रही थीं. तभी अचानक उन्हें कॉकपिट के दरवाजे के पीछे से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दीं. 

सम्बंधित ख़बरें

Captain Smit Machchar
कैप्टन स्मित ने इजरायली PM को बताई कॉकपिट हुई हिंसा की हर डिटेल
Smit Machchhar, Smit Machchhar health,
स्मित मछार अब कहां हैं, कैसी है तबीयत? Google पर लोग खोज रहे ये सवाल
Flydubai Co pilot Hamam-Al-Hammami (Photo: ITG)
उड़ान के जुनून से साजिश तक... फ्लाईदुबई के को-पायलट की कुंडली
Flydubai Flight (Photo: ITG)
कॉकपिट में खून, ईरान का रोल था क्या...फ्लाईदुबई फ्लाइट में बड़े अपडेट्स
The Omani co-pilot, identified as Hamam al-Hammami, used prayer as a strategy to attack Indian Captain Smit Machcchar from behind. (Image: File)
'को-पायलट नमाज के बहाने उठा और...', कैप्टन स्मित ने बताई आपबीती

'वो पायलट की हत्या कर रहा है'

जब तक ताली कुछ समझ पातीं, विमान अचानक गोता खाने लगा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ीं. उसी वक्त कॉकपिट का दरवाजा खुला और उन्होंने जो देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए. को-पायलट एक कुल्हाड़ी से कैप्टन पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था. इसे देखते ही ताली की चीख निकल पड़ी.

Advertisement

उन्होंने कहा, ;मैंने सब कुछ देखा और मैं समझ गई और मैं बस चिल्लाई, वो पायलट की हत्या कर रहा है! कोई बचाओ! कोई बचाओ!'

कैप्टन की बहादुरी और यात्रियों की सूझबूझ से बची जान

ताली बताती हैं कि घायल भारतीय मूल के कैप्टन स्मित मछार ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने जैसे-तैसे कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे समय रहते लोगों का ध्यान इस ओर गया. ताली के पति त्सविका मानेस ने अपनी बेटी नीना को सुरक्षित बाहर निकाला और दूसरे यात्रियों के साथ मिलकर हमलावर को काबू में करने के लिए दौड़ पड़े.

यह भी पढ़ें: कड़ी ट्रेनिंग, लाखों में सैलरी और आसमान छूते हौसले... जानिए कैसे बनते हैं कैप्टन स्मित मच्छार जैसे जांबाज पायलट!

यात्रियों ने भारी मशक्कत के बाद हमलावर को दबोच लिया, जबकि दूसरे पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को सऊदी अरब के ताबूक में सुरक्षित उतार लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पहाड़ों पर उमड़ा सैलानियों का हुजूम, उत्तराखंड-हिमाचल में लगा भीषण ट्रैफिक जाम |
    टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जहरीले धुएं से सांस लेना हुआ मुश्किल |
    'वो पायलट की हत्या कर रहे हैं, कोई बचाओ', Flydubai फ्लाइट में सवार महिला ने बताई आंखोदेखी |
    बदरीनाथ में पितृपक्ष का असर, ब्रह्मकपाल में पिंडदान के लिए उमड़ी भारी भीड़ |
    फ्लाई दुबई के को-पायलट का विमान क्रैश कराने का था इरादा, इजरायली मीडिया का दावा |
    यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर रार, अखिलेश का बड़ा बयान |
    धनबाद: गैंगस्टर फहीम खान के घर AK-47 हमले में 3 को उम्रकैद की सजा |
    पाकिस्तानी महिला जासूस के हनीट्रैप में फंसा नौसेना का जवान, लीक की खुफिया जानकारी! |
    4 राज्यों में 12 टीमें और 150 जवान उतारे, आरोपी पर ₹30000 का इनाम... भोपाल के Ex IAS राकेश अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन |
    हिमाचल के हिल स्टेशनों में उमड़े सैलानी, खिले कारोबारियों के चेहरे
    Advertisement