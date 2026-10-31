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SA vs AUS: केपटाउन में कंगारुओं को मिली शर्मनाक हार! 176 रन से साउथ अफ्रीका ने जीता मैच, रबाडा ने रचा इतिहास

साउथ अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 176 रनों से जीत हासिल कर 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया है.

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अफ्रीका ने जीता मैच. (PHOTO: AP)
अफ्रीका ने जीता मैच. (PHOTO: AP)

केपटाउन के न्‍यूलैंड्स मैदान पर खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने कंगारू टीम की धज्जियां उड़ाते हुए एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है. पांचवें दिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने धमाकेदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को ऑल आउट कर दिया. 

288 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 111 रनों पर ढेर हो गई. साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला 176 रनों से अपने नाम करने के साथ ही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतकर अपने नाम कर ली.

मैच की चौथी पारी में 288 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए केपटाउन की पिच किसी बुरे सपने जैसी साबित हुई. साइमन हार्मर ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बेबस नजर आए. हार्मर ने महज 16 रन देकर 6 विकेट झटके, जबकि कगिसो रबाडा ने तेज गेंदबाजी से कंगारुओं की कमर तोड़ दी.

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ताश के पत्तों की तरह बिखरी ऑस्ट्रेलियाई टीम

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद शर्मनाक रही. महज 5 रन के स्कोर पर उनके दो शीर्ष बल्लेबाज (मैट रेनशॉ और मार्नस लाबुशेन) पवेलियन लौट चुके थे. इसके बाद ट्रेविस हेड (17 रन) और स्टीव स्मिथ के बैकअप ऑलराउंडर कैमरोन ग्रीन (18 रन) भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया और एक समय उनके 6 विकेट सिर्फ 42 रनों पर गिर चुके थे.

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कमिंस और लायन ने किया संघर्ष

निचले क्रम में कप्तान पैट कमिंस (11 रन) और नाथन लायन (29 रन) ने 9वें विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी करके हार को कुछ देर टालने की कोशिश की. लेकिन हरमर और रबाडा की गेंदबाजी के आगे वे ज्यादा देर टिक नहीं सके. पूरी कंगारू टीम 57.1 ओवरों में 111 रनों पर सिमट गई.

WTC फाइनल के लिए अफ्रीका की दावेदारी मजबूत

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 429 रन बनाकर 100 रनों की मजबूत बढ़त हासिल की थी. लेकिन साउथ अफ्रीका ने हार नहीं मानी और दूसरी पारी में 387 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर ऑस्ट्रेलिया के सामने चौथी पारी में 288 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा. इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) की अंक तालिका में भी अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है.

रबाडा ने किया कमाल

इस मुकाबले के दौरान कगिसो रबाडा ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. रबाडा ने महज 70 मैचों में अपने 350 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं. वह दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे तेजी से इस आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. 

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रबाडा से आगे सिर्फ डेल स्टेन (75 टेस्ट) हैं. हालांकि, गेंदों के लिहाज से देखा जाए तो रबाडा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंदों (13,808 गेंदें) में 350 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने डेल स्टेन (14,719 गेंदें) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

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