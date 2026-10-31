भारत की दूसरी और यूपी की पहली वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन की शनिवार को उद्घाटन हो चुका है. यह ट्रेन वाराणसी से दिल्‍ली के बीच चलेगी और सिर्फ 9.30 घंटे में पहुंचा देगी. यह ट्रेन शाम के समय चलेगी और सुबह पहुंचाएगी, जिससे यात्रियों का सफर सोकर गुजरेगा.

और पढ़ें

इस ट्रेन के चलने से वाराणसी से दिल्‍ली के बीच 55 मिनट का समय कम हो जाएगा, जबकि दिल्‍ली वाराणसी के बीच 35 मिनट का समय घट जाएगा. यह आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यात्रियों के हरेक सर्विस का खास ख्याल रखा गया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जिससे अगली पीढ़ी की ट्रेन सेवा को एक और प्रमुख रूट तक विस्‍तार हो गया.

कहां-कहां रुकेगी ये ट्रेन?

नई सर्विस वाराणसी को देश की राजधानी से जोड़ेगी. रास्ते में यह ट्रेन प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद में रुकेगी, जिससे कई जरूरी शहरी सेंटर और आस-पास के ज़िले जुड़ेंगे. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वाराणसी से 20.50 बजे निकलेगी और अगली सुबह 06.10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में, यह नई दिल्ली से 21.40 बजे निकलेगी और अगले दिन 7.10 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

Advertisement

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath, माननीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री @kpmaurya1 व अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा वाराणसी–दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तथा वाराणसी सिटी–राजातालाब और बनारस–प्रयागराज रामबाग रेल सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। #वंदेभारतस्लीपर — Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 31, 2026

इतना समय घट जाएगा

अभी की शिव गंगा एक्सप्रेस के मुकाबले, इस नई सर्विस से वाराणसी से नई दिल्ली का ट्रैवल टाइम 55 मिनट और नई दिल्ली से वाराणसी का ट्रैवल टाइम 35 मिनट कम हो जाएगा.

#WATCH | Varanasi, UP | Union Minister for Railways Shri Ashwini Vaishnaw to flag off new Vande Bharat Sleeper Express services between Varanasi and New Delhi from Varanasi. He says, "The Vande Bharat Sleeper is an excellent service for overnight journeys. It has been designed with great care; every detail was considered during the design process. There are toilet facilities for the loco pilots, and special attention has been given to the arrangements for accessing the middle and upper berths. If you take a look inside the train, you will see that a dedicated pantry area has been provided, along with separate storage facilities. Regarding the stairs provided for climbing onto the berths—great care has been taken to ensure passengers can climb up comfortably. There are separate charging points for passengers in the upper berths and for those in the lower berths. Every aspect has been designed with passenger needs in mind. Additionally, there are dedicated seats for the train crew and loco staff; if you look at the end of this coach, you’ll see a space specifically arranged for the staff" — ANI (@ANI) October 31, 2026

हफ्ते में कितने दिन चलेगी वाराणसी-दिल्‍ली स्‍लीपर

यह ट्रेन हफ़्ते में छह दिन चलेगी, वाराणसी से शुरू होने वाली सर्विस के लिए शुक्रवार और नई दिल्ली से शुरू होने वाली सर्विस के लिए शनिवार को छोड़कर, बाकी सभी दिन संचालित होगी. इसके ओवरनाइट शेड्यूल से यात्री शाम को निकलकर अगली सुबह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं.

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ​​दूरी और यात्रा का समय

ट्रेन में 16 कोच होंगे और इसमें तीन क्लास की सुविधा होगी. थर्ड AC, सेकंड AC और फर्स्ट AC जैसे कोच इसमें शामिल किए गए हैं. यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच 760 km की दूरी नौ घंटे 30 मिनट में तय करेगी.

ट्रेन के शेड्यूल के अनुसार, ट्रेन नंबर 27421 वाराणसी से रात 8.50 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 5.55 बजे दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन नंबर 27422 नई दिल्ली से रात 9.40 बजे चलेगी और अगली सुबह 6.45 बजे वाराणसी पहुंच जाएगी.

Advertisement

वंदे भारत स्‍लीपर ट्रेन का किराया

अभी तक इसके किराये पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन रूटों पर चलने वाली सभी ट्रेनों की तुलना में इसका किराया थोड़ा ज्‍यादा होगा. यहां तक की वंदे भारत चेयर कार तक के किराए से भी इस ट्रेन का किराया अधिक होगा.

#WATCH | Varanasi | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath says, "The Vande Bharat Sleeper Express services between Varanasi and New Delhi have been flagged off today. Kashi—renowned as the spiritual and cultural capital of India—is now being connected to the national capital via this Vande Bharat Sleeper train...Furthermore, a MEMU train has been launched today to connect two spiritual and cultural cities of Uttar Pradesh: Kashi and Prayagraj. This will greatly benefit the millions of pilgrims, as well as the legal professionals and litigants who previously faced difficulties travelling to Prayagraj—where the High Court of Uttar Pradesh is located—by providing them with an excellent mode of transport. Additionally, a MEMU train service between Banaras and Raja Talab has been launched today, facilitating travel for the people of Kashi—including students, youth, traders, our farmers, and women. On behalf of the people of Uttar Pradesh, I express my heartfelt gratitude to the Prime Minister—who is also the popular Member of Parliament for Kashi—for gifting these facilities to the residents of Kashi ahead of Diwali..." — ANI (@ANI) October 31, 2026

रेलमंत्री ने अंदर से दिखाई इस ट्रेन की झलक

वाराणसी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सर्विस से यात्रियों को मिलने वाली सुविधा के बारे में बताया. साथ ही उन्‍होंने इसके अंदर से एक झलक दिखाई और बताया कि यात्रियों के लिए किन-किन सुविधाओं का ध्‍यान रखा गया है.

काशी स्‍टेशन की खूबियां

उन्होंने काशी स्टेशन के बारे में बताते हुए कहा कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ बड़ी सुविधाओं के साथ इसे डिजाइन किया गया है, जिसमें एक बहुत बड़ा वेटिंग एरिया है, जो लगभग एक फुटबॉल मैदान के साइज का है, जिसमें एक साथ 50,000 से ज़्यादा यात्री बैठ सकते हैं. इसके अलावा, स्टेशन का दक्षिणी हिस्सा काशी विश्वनाथ मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है. इससे देश और दुनिया भर से आने वाले भक्त और तीर्थयात्री आसानी से मंदिर और काशी के मशहूर घाटों तक पहुंच सकेंगे. यह जगह एक बड़ा रेलवे और ट्रांसपोर्ट हब बनने वाली है.

---- समाप्त ----