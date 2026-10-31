How to Make Paneer: बाजार का महंगा-मिलावटी पनीर क्यों खरीदना! घर में 2 चीजों से बनाएं ताजा और सफेद पनीर, बनेगा बिलकुल हलवाई जैसा सॉफ्ट

How to Make Paneer: बाजार में मिलने वाले पैकेटबंद या खुले पनीर में कई बार मिलावट का खतरा रहता है या फिर वह घर पर लाने के बाद बहुत कड़े और रबर जैसे खिंचने लगते हैं. अगर आप चाहती हैं कि आपकी बनाई हुई पनीर की सब्जी या मिठाइयां एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली बनें तो बाजार से महंगा और मिलावटी पनीर लाने के बजाय इसे घर पर ही ताजे दूध से बनाएं.

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महज दो मुख्य चीजों (दूध और नींबू/विनेगर) की मदद से घर पर हलवाई जैसा बेहद मुलायम, सफेद और स्पॉंजी पनीर तैयार किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

फुल क्रीम दूध : 1 लीटर (भैंस या गाय का गाढ़ा दूध सबसे अच्छा रहता है)

नींबू का रस या सफेद सिरका: 2-3 बड़े चम्मच

सादा पानी: नींबू का रस मिलाने के लिए

सॉफ्ट और स्पॉंजी बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

दूध का तापमान: दूध को फाड़ते समय ध्यान रखें कि दूध को उबालने के बाद गैस बंद कर दें और उसे 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दें (लगभग 80°C तापमान पर). उबलते हुए खौलते दूध में कभी भी नींबू का रस न डालें, इससे पनीर बहुत कड़ा हो जाता है.

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सॉफ्टनेस की ट्रिक: जब दूध फट जाए और छेना अलग हो जाए, तो उसमें तुरंत 2-3 बर्फ के टुकड़े डाल दें या ठंडा पानी मिला दें. इससे कुकिंग प्रोसेस तुरंत रुक जाती है और पनीर एकदम सॉफ्ट बनता है.

बनाने की विधि:

दूध उबालें: एक भारी तले के बर्तन में 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालकर गैस पर उबालने के लिए रखें. बीच-बीच में चलाते रहें ताकि दूध पेंदे में न चिपके.

नींबू का पानी तैयार करें: जब दूध में उबाल आ जाए, तो गैस बंद कर दें. एक कटोरी में 2-3 बड़े चम्मच नींबू का रस लें और उसमें उतना ही सादा पानी मिला लें.

दूध फाड़ें: अब गैस बंद दूध में थोड़ा-थोड़ा करके नींबू-पानी का मिश्रण डालें और हल्के हाथों से कड़ाही में चम्मच चलाएं. कुछ ही सेकंड में दूध पूरी तरह फट जाएगा और हरा पानी अलग हो जाएगा.

मलमल के कपड़े में छानें: एक बड़े बर्तन के ऊपर छन्नी रखें और उसपर सूती या मलमल का साफ कपड़ा बिछाएं. फटा हुआ दूध इस कपड़े में उड़ेल लें, ताकि सारा पानी निकल जाए.

सादे पानी से धोएं: पनीर को खट्टापन हटाने के लिए उसपर सादा ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह धो लें.

पनीर का ब्लॉक जमाएं: कपड़े को चारों तरफ से समेटकर हल्के हाथों से अतिरिक्त पानी निचोड़ लें. अब इस पोटली को किसी समतल थाली या चॉपिंग बोर्ड पर रखें और इसके ऊपर कोई भारी बर्तन (जैसे पानी से भरा भगोना या चकला) 30 से 40 मिनट के लिए रख दें.

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कटिंग करें: तय समय बाद भारी वजन हटाकर देखें, एकदम सेट, चौकोर और सॉफ्ट पनीर का ब्लॉक तैयार है. इसे अपनी पसंद के आकार में काट लें.

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