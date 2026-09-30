34000 फीट की ऊंचाई पर पायलट के बीच चाकूबाजी, हाईजैकिंग का अलर्ट... जानें दुबई-इजरायल फ्लाइट में क्या हुआ

दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में बुधवार को हवा में ऐसी घटना हुई कि हाईजैकिंग की आशंका से हड़कंप मच गया. करीब 180 यात्रियों को लेकर उड़ रहे विमान ने पहले सामान्य इमरजेंसी का सिग्नल दिया और कुछ ही सेकंड बाद ऐसा कोड भेजा, जिसे विमान के हाईजैक होने या किसी गैरकानूनी दखल का संकेत माना जाता है. इस बीच पायलट के बीच चाकूबाजी और एक पायलट के सुसाइड अटेम्प्ट का भी दावा किया जा रहा है. इजरायल ने अपने फाइटर जेट्स को भी विमान की तरफ रवाना करने के लिए भी तैयार करना पड़ा.
बोइंग 737 मैक्स 8 विमान ने सबसे पहले 7700 स्क्वॉक कोड भेजा. यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामान्य इमरजेंसी का संकेत है. इसके कुछ ही सेकंड बाद विमान से 7500 कोड भेजा गया. यह कोड हाईजैकिंग या विमान में किसी तरह के गैरकानूनी हस्तक्षेप की आशंका का संकेत देता है. विमान का रास्ता भी बदला गया और आखिरकार उसने सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की.
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अचानक 17000 फीट नीचे आया विमान, चाकूबाजी का दावा
फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, विमान ने भारतीय समयानुसार सुबह करीब 10:50 बजे उत्तर-पश्चिमी सऊदी अरब के ऊपर सिर्फ दो मिनट में 34,000 फीट से करीब 16,600 फीट तक की ऊंचाई खो दी. सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विमान करीब 17,400 फीट नीचे आ गया. इसके करीब 12 मिनट बाद सुबह 11:02 बजे विमान से इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया.
यरुशलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा है कि यास्मिन अबू कासिस की बेटी मरियम भी इस विमान में सवार थीं. यास्मिन ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें फोन पर कहा कि उसने विमान में चीखने की आवाजें सुनीं. उसके मुताबिक, एक शख्स ने चाकू निकाला, पायलट को नीचे गिरा दिया और उस दौरान चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा था.
पायलट्स के बीच मारपीट का दावा
इजरायली मीडिया के मुताबिक, इमरजेंसी सिग्नल किसी बाहरी हाईजैकिंग की वजह से नहीं, बल्कि विमान के दोनों पायलटों के बीच हुए कथित झगड़े के बाद भेजे गए थे. शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया कि पायलट और को-पायलट के बीच कॉकपिट में हिंसक झड़प हुई थी. यह भी जांच की जा रही है कि दोनों के बीच चाकूबाजी जैसी घटना हुई थी या नहीं.
इस बीच एक और गंभीर दावा सामने आया है. इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान में मौजूद एक पायलट ने कथित तौर पर सुसाइड करने की कोशिश की. दावा है कि उसने करीब 30 हजार फीट की ऊंचाई से विमान को तेज गति से नीचे लाने की कोशिश की. दूसरे पायलट ने कथित तौर पर उसे रोकने की कोशिश की और दोनों के बीच संघर्ष हुआ. हालांकि, इन दावों की पूरी पुष्टि अभी नहीं हुई है.
सऊदी के ताबुक में सुरक्षित उतरा विमान
घटना के दौरान विमान का संपर्क भी प्रभावित हुआ और सऊदी एयरस्पेस के अंदर उससे संपर्क नहीं हो पाया. इजरायली अधिकारियों ने इसे संभावित हाईजैकिंग के तौर पर लिया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत की. बाद में विमान ने ताबुक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, हालात नियंत्रण में हैं और फ्लाइट में सवार इजरायली यात्रियों को वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
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एक यात्री ने घटना को बेहद डरावना बताते हुए कहा कि उन्हें लगा कि या तो विमान क्रैश होने वाला है या फिर उन्हें मार दिया जाएगा. वहीं, फ्लाईदुबई के सीईओ की तरफ से इजरायली परिवहन अधिकारियों को बताया गया कि यात्रियों को लाने के लिए दुबई से एक दूसरा विमान सऊदी अरब भेजा जाएगा, जो आगे इजरायल जाएगा.
फिलहाल विमान की ताबुक में लैंडिंग के बाद सुरक्षा जांच की जा रही है. शुरुआती आकलन में इसे बाहरी हाईजैकिंग के बजाय पायलटों के बीच हुए विवाद से जुड़ा मामला माना जा रहा है, लेकिन पूरी घटना की जांच जारी है.