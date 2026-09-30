'कांग्रेस की एकला चलो नीति ठीक नहीं', INDIA ब्लॉक की मीटिंग में बोले उद्धव ठाकरे

इंडिया गठबंधन की बैठक में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए. वह Zoom कॉल के जरिए बैठक से जुड़े. उद्धव ठाकरे ने करीब 10 मिनट तक अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के आगे के कार्यक्रम को लेकर अपनी राय रखी.

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उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए. इसके लिए सभी दलों को गठबंधन के बैनर तले एकजुट होकर जमीन पर उतरना होगा. उन्होंने कहा कि अलग-अलग पार्टियों की ओर से अलग-अलग कार्यक्रम करना प्रभावी नहीं होगा.

कांग्रेस के अलग प्रदर्शन पर जताई आपत्ति

शिवसेना (UBT) प्रमुख ने उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की एकला चलो नीति पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अकेले धरना प्रदर्शन कर रही है. यह ठीक नहीं है. ऐसे कार्यक्रम गठबंधन के बैनर तले होने चाहिए.

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दरअसल, चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दलों के सवालों के बीच कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों को देशभर में आंदोलन करने का निर्देश दिया था. इसके बाद अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस की ओर से धरना और प्रदर्शन किए गए. उद्धव ठाकरे ने इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन के सभी दल साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे, तभी आंदोलन का असर ज्यादा होगा.

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शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बताया कि 4 अक्टूबर को शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी. आगे इंडिया गठबंधन को भी एक साथ आकर आंदोलन करना चाहिए. गठबंधन को चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए. सभी दल अगर एक मंच पर साथ आते हैं, तभी इसका व्यापक असर होगा.

'एकजुट होकर जमीन पर उतरना होगा'

बैठक में उद्धव ठाकरे का जोर विपक्षी एकता पर रहा. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों को अलग-अलग कार्यक्रम करने के बजाय साझा आंदोलन करना चाहिए. उद्धव ने कहा कि गठबंधन के बैनर तले सभी पार्टियों को जमीन पर उतरना होगा. अलग-अलग कार्यक्रमों से विपक्ष की एकजुटता का संदेश कमजोर पड़ सकता है.

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Zoom कॉल के जरिए जुड़े उद्धव ठाकरे ने करीब 10 मिनट में अपनी बात रखी. उन्होंने गठबंधन के साझा कार्यक्रम और संयुक्त आंदोलन की जरूरत पर जोर दिया.



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