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IND vs WI: आकिब नबी की पूरी हुई ख्वाहिश, इंटरनेशनल डेब्यू में मिला धमाल मचाने का मौका

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मुकाबले में अपना वनडे डेब्यू करने का मौका मिला है. घरेलू क्रिकेट से टीम इंडिया तक का उनका सफर उनके लिए बेहद खास रहा है.

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आकिब नबी ने टीम इंडिया के लिए किया इंटरनेशनल डेब्यू (Photo: BCCI)
आकिब नबी ने टीम इंडिया के लिए किया इंटरनेशनल डेब्यू (Photo: BCCI)

कश्मीर की वादियों से निकलकर टीम इंडिया तक पहुंचने वाले तेज गेंदबाज आकिब नबी ने आखिरकार अपने इंटरनेशनल करियर का एक बड़ा पड़ाव हासिल कर लिया है. आकिब नबी ने 30 सितंबर (बुधवार) 2026 को गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मुकाबले में अपना वनडे डेब्यू किया है.

आकिब को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए पहली बार भारतीय ODI टीम में शामिल किया गया है. इससे पहले उन्हें श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम में भी जगह मिली थी, लेकिन वहां उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला था.

यह भी पढ़ें: India vs West Indies 2nd ODI Live Score: वेस्टइंडीज की संभली शुरुआत, भारत को विकेट की तलाश

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टीम इंडिया के उपकप्तान केएल राहुल ने आकिब नबी को उनकी वनडे डेब्यू कैप सौंपी. नबी भारत की ओर से वनडे में डेब्यू करने वाले 265वें खिलाड़ी बने हैं. आकिब नबी जम्मू-कश्मीर के तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया है.

आकिब नबी जम्मू-कश्मीर से आते हैं और घरेलू क्रिकेट में अपने तेज गेंदबाजी प्रदर्शन से पहचान बनाई. उन्होंने दलीप ट्रॉफी 2025 में भी शानदार प्रदर्शन किया था और चार गेंदों में चार विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था.

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आकिब नबी ने 2025-26 रणजी सीजन में 10 मैच में 60 विकेट झटके थे. उनके इस दमदार प्रदर्शन की दम पर जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. 

उनके प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय चयनकर्ताओं की नजरों में ला दिया. इसके बाद IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे उनकी पहचान और मजबूत हुई.

अब गुवाहाटी में वनडे कैप हासिल करना आकिब नबी की क्रिकेट यात्रा का एक नया अध्याय है. जम्मू-कश्मीर के घरेलू क्रिकेट से टीम इंडिया तक का उनका सफर बेहद खास है.

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