सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमला, एक की मौत और 8 घायल, कई फ्लाइट्स डायवर्ट

सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में बुधवार देर रात किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक सऊदी नागरिक की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए. सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गुरुवार सुबह बताया कि हमले में एयरपोर्ट को कुछ नुकसान भी हुआ है. वैश्विक फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा Flightradar24 ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि रात के दौरान कई उड़ानों का रूट बदला गया.

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किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फारस की खाड़ी के पास दम्माम में स्थित है और बहरीन तथा कतर के करीब है. इससे पहले भी सऊदी अरब के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर हूती मिसाइल और प्रोजेक्टाइल हमलों की एक बड़ी श्रृंखला के दौरान इसे निशाना बनाया जा चुका है.ईरान समर्थित हूतियों ने ताजा हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. सऊदी गठबंधन ने बताया कि उसने देश के पूर्वी क्षेत्र में ड्रोन के चार हमलों को इंटरसेप्ट किया.

एयरपोर्ट पर हमले से पहले दक्षिण-पूर्वी सऊदी अरब में अरामको द्वारा संचालित एक तेल क्षेत्र में इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से दो लोगों की मौत और दो अन्य घायल हो गए थे, सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि मारे गए दोनों लोग नेपाली और फिलिपिनो नागरिक थे. घायलों में पाकिस्तानी और भारतीय नागरिक शामिल थे. मंत्रालय के मुताबिक, मलबे से शायबह तेल क्षेत्र में एक ठेकेदार के वाहन में आग भी लग गई.

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सऊदी तेल ठिकानों पर लगातार हमले

पिछले महीने इंटरसेप्ट किए गए हूती ड्रोन के मलबे की चपेट में आने से सऊदी अरब में रहने वाले एक यमनी नागरिक की मौत हुई थी. हूतियों की ओर से सऊदी शिपिंग और तेल ठिकानों को निशाना बनाकर हमले बढ़ाने के बाद यह पहली नागरिक मौत थी. इस महीने की शुरुआत में भी सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में हुए हमले के बाद दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक अरामको की एक प्रशासनिक इमारत में सीमित स्तर पर आग लग गई थी.ताजा हमले में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति की मौत और आठ लोग घायल हुए हैं, जबकि हाल के ड्रोन हमलों और उन्हें इंटरसेप्ट किए जाने के दौरान सऊदी तेल ठिकानों पर भी जानमाल का नुकसान और क्षति हुई है.

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