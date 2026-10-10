scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'यूक्रेन को अब नया राष्ट्रपति चुन लेना चाहिए...', रूसी रिफाइनरियों पर हमले को लेकर जेलेंस्की पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की पर निशाना साधते हुए यूक्रेन में नया राष्ट्रपति चुनने की बात कही है. इस बयान से दोनों नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं.

Advertisement
X
ज़ेलेंस्की पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति. (Photo: Reuters)
ज़ेलेंस्की पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति. (Photo: Reuters)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 'अब यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुन लेना चाहिए'. ट्रंप यूक्रेन के रूस पर हमलों से नाराज हैं. उनका आरोप है कि जेलेंस्की के पास रूस के साथ समझौता करने के कई मौके थे, लेकिन उन्होंने हर बार इन्हें गंवा दिया.

दरअसल, ट्रंप यूक्रेन के रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमलों से नाराज हैं. उनका कहना है कि इन हमलों का असर दुनिया भर में ईंधन की कीमतों पर पड़ सकता है. यह बयान ऐसे समय आया है, जब रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है. दूसरी ओर, रूस से डीजल खरीदने के अमेरिकी फैसले पर भी विवाद हो रहा है.

'ऐसा नेता चाहिए जो समझौता कर सके'

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump approves direct US-Lebanon flights, lifting 1985 ban.
ट्रंप ने US-लेबनान के बीच सीधी उड़ानों को दी हरी झंडी, 1985 से था बैन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के लिए करीब चार दशक पुरानी उड़ान पाबंदी हटाने का फैसला किया है (Photo: White House)
ट्रंप के फैसले से गदगद हुआ लेबनान, 40 साल पुराना ये बैन हटाया
10 महीने बाद USS अब्राहम लिंकन की घर वापसी, देखें US की बड़ी खबरें
Donald Trump
नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो नॉर्वे पर भड़के ट्रंप
Donald Trump (Photo: Reuters)
ट्रंप नाराज, बोले- मुझे 8 नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए थे, एक नहीं  

ट्रंप ने जेलेंस्की को रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमला न करने की सलाह दी थी. उनका कहना है कि ऐसे हमलों का असर दुनिया भर में ईंधन की कीमतों पर पड़ सकता है. ट्रंप की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जेलेंस्की रूस के साथ समझौता करने के कई मौके गंवा चुके हैं. अब उन्होंने यूक्रेन में ऐसा नया राष्ट्रपति चुनने की बात कही है, जो रूस के साथ समझौता कर सके.

Advertisement

रूस के हमले में 20 लोगों की मौत

यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं. शनिवार को जापोरिज्जिया इलाके में रूसी हवाई हमलों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं. रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी मिसाइल हमला किया. इस हमले में चार लोग घायल हुए. रूस के हमलों में शहरों के साथ ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है.

रूस से डीजल खरीदेगा अमेरिका

ट्रंप ने शुक्रवार को रूस से डीजल खरीदने के समझौते का ऐलान किया था. उन्होंने कहा कि रूस अमेरिका को  3 लाख टन से ज्यादा डीजल देगा. इसके बाद नवंबर में 5 लाख टन और आगे भी बड़ी मात्रा में डीजल की आपूर्ति की जाएगी. इस फैसले से यूक्रेन नाराज है. उसकी चिंता है कि रूस को डीजल बेचने से होने वाली कमाई युद्ध जारी रखने में मदद कर सकती है. यह फैसला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका पहले रूस पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंधों का समर्थन करता रहा है.

यूरोप के कुछ देशों ने भी इस समझौते पर चिंता जताई है. स्वीडन ने कहा कि ऊर्जा से होने वाली कमाई रूस के युद्ध खर्च में अहम भूमिका निभाती है. जर्मनी ने भी रूस पर लगे प्रतिबंध जारी रखने की बात कही है.

Advertisement

इस पूरे विवाद में ट्रंप का रुख साफ है. वह चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के साथ समझौता करे. वहीं, जेलेंस्की का कहना है कि रूस पर दबाव कम करने से उसके हमले रुकने के बजाय और बढ़ सकते हैं. दोनों नेताओं के बीच यही मतभेद अब खुलकर सामने आ रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'यूक्रेन को अब नया राष्ट्रपति चुन लेना चाहिए...', रूसी रिफाइनरियों पर हमले को लेकर जेलेंस्की पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप |
    मंदिर में रसल वाइपर और खेत में 14 फीट लंबा अजगर... बिजनौर में दो जगहों पर निकले खतरनाक सांप, फैली दहशत |
    दिल्ली में CJP का प्रदर्शन फेल या आगे बड़ा सियासी खेल? देखें खबरदार |
    ज्ञानेश कुमार पर सियासी क्लेश, कितना शेष? देखें राउंड टेबल में तीखी बहस |
    मुंबई में 8 महीने रहीं जापानी महिला, भारत को लेकर कही ऐसी बात कि सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस |
    Apple Halwa For Navratri Vrat: बाजार की मिठाई छोड़िए, नवरात्र के पहले दिन लाल सेब और इलायची से बनाएं टेस्टी एप्पल हलवा, आसान है रेसिपी |
    'रावण को श्रद्धांजलि क्यों नहीं देते...' सोशल मीडिया पर तनुश्री दत्ता के धार्मिक पोस्ट |
    सड़क पर दूर-दूर तक दिखीं सिर्फ रेड लाइट्स... गौर सिटी-2 की सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भीषण जाम |
    कैसे टुकड़ों में जंतर-मंतर पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया? देखें ब्लैक एंड व्हाइट |
    दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर लामबंद होगा विपक्ष, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी
    Advertisement