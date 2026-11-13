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2 SPOs की हत्या के बाद एक्शन में पुलिस, हिजबुल कमांडर जहांगीर सरूरी समेत 3 आतंकियों पर 30 लाख का इनाम

किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस अफसरों की हत्या के बाद पुलिस ने आतंकवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान तेज कर दिया है. पुलिस ने तीन वांछित आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं, जिनमें हिजबुल कमांडर जहांगीर सरूरी भी शामिल है. सरकार ने उनकी जानकारी देने वाले को 30 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है.

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किश्तवाड़ में स्पेशल पुलिस अफसरों की हत्या के बाद जिला पुलिस ने अपनी तलाश तेज कर दी है. (Photo: ITG)
किश्तवाड़ में स्पेशल पुलिस अफसरों की हत्या के बाद जिला पुलिस ने अपनी तलाश तेज कर दी है. (Photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की हत्या के बाद पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान तेज कर दिया है. जिला पुलिस ने तीन वांछित आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं, इसमें हिजबुल का कमांडर जहांगीर सरूरी भी शामिल है. साथ ही, उनकी पुख्ता जानकारी देने वाले को कुल 30 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है. 

किश्तवाड़ में स्पेशल पुलिस अफसरों की हत्या के बाद जिला पुलिस ने अपनी तलाश तेज कर दी है. पुलिस ने आतंकियों के पोस्टर जारी करते हुए उनके बारे में जानकारी देने वाले को 30 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. ये तीन सक्रिय आतंकवादी हैं- मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूरी, रियाज अहमद उर्फ हजारी और मुदस्सिर हुसैन. 

जहांगीर सरूरी 1990 के दशक से आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय है. वह A++ कैटेगरी का आतंकी है. जानकारी के मुताबिक, वह दशकों से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल न करके पुलिस की पकड़ से बचता रहा है. किश्तवाड़ और डोडा के ऊपरी इलाकों में अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स और स्थानीय समर्थकों के मजबूत नेटवर्क के सहारे वह आतंकवाद को फिर से जिंदा करने और बड़े हमलों को अंजाम देने की कोशिश करता रहा है. 

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यह भी पढ़ें: किश्तवाड़: 2 SPOs के शव परिवार को सौंपे गए, आज होगा अंतिम संस्कार

तीनों आतंकियों पर इनाम की घोषणा दो स्पेशल पुलिस अफसरों की हत्या के एक दिन बाद की गई है. पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है. दोनों जवानों का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में किया जाएगा.

बॉबी चंद और रशपाल कुमार सेना की एक चौकी की ओर जाते समय लापता हो गए थे. गुरुवार को उनके गोलियों से छलनी शव किश्तवाड़ के दूरदराज दच्छन इलाके से बरामद हुए. दोनों की सर्विस राइफलें भी गायब हैं. इस घटना के बाद से ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है.

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