छठ के लिए सजाए गए घाट... दिल्ली-पटना-मुजफ्फरपुर की तस्वीरों में देखिए भव्य नजारा

छठ महापर्व पर देश के अलग-अलग शहरों में घाटों की तस्वीर देखते ही बन रही है. कहीं रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही है, तो कहीं साफ-सफाई से लेकर सुरक्षा तक के खास इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली की मुनक नहर से लेकर पटना के गंगा घाट और मुजफ्फरपुर के पड़ाव पोखर तक छठ पूजा को लेकर अलग-अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं.

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दिल्ली में मुनक नहर के किनारे करीब 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट तैयार किया गया है. यहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पक्की सीढ़ियां, सड़कें, चेंजिंग रूम, शौचालय और रोशनी की व्यवस्था की गई है. घाट पर साफ पानी के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है. वहीं, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.

: दिल्ली की मुनक नहर पर सजा नया घाट. (Photo: ITG)

पटना के गंगा घाटों पर भी छठ को लेकर श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई है. नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय महापर्व की शुरुआत हुई. जेपी सेतु घाट पर व्रती परिवार के साथ पहुंचे और गंगा स्नान कर पूजा की शुरुआत की.

पटना के जेपी सेतु घाट पर छठ पूजा करते व्रती. (Photo: ITG)

मुजफ्फरपुर के पड़ाव पोखर पर अल्फीन टावर बना आकर्षण

मुजफ्फरपुर के पड़ाव पोखर छठ घाट पर अल्फीन टावर लोगों का ध्यान खींच रहा है. घाट पर झालरों और लाइटिंग से आकर्षक सजावट की गई है. भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा भी यहां की खास पहचान बनी हुई है. सजावट देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं.

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सहरसा में घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम

सहरसा में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने शहर के छठ घाटों का निरीक्षण किया. घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था पर जोर दिया गया. ज्यादा भीड़ वाले स्थानों पर ट्रैफिक संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और मोटरसाइकिल क्यूआरटी की तैनाती की बात कही गई है.

रांची के घाटों पर एनडीआरएफ की टीम रहेगी तैनात

रांची में धुर्वा डैम सहित दो छठ घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी. प्रशासन ने घाटों का निरीक्षण कर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह इंतजाम किया गया है.

मुंबई के जुहू बीच पर 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

मुंबई के जुहू बीच पर भी छठ पूजा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं. इस बार यहां पांच लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने को देखते हुए BMC की ओर से सार्वजनिक शौचालय, कपड़े बदलने के लिए अलग कमरे और पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है. जुहू बीच पर हर साल बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा के लिए जुटते हैं.

वाराणसी के अस्सी घाट पर छठ पूजा की तैयारियां. (Photo: PTI)

वाराणसी के अस्सी घाट पर भी छठ की तैयारी

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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अस्सी घाट पर भी छठ पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. घाट पर पूजा के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं. छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से हुई. इसके बाद 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को शाम का अर्घ्य और 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा.

जम्मू में तवी नदी के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य देते श्रद्धालु. (Photo: AP)

अलग-अलग शहरों में छठ की अलग तस्वीर

अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर भी छठ पूजा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. यहां शाम की पूजा में 25 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. जम्मू में तवी नदी के किनारे भी छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला. वहीं, पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक तालाब में 10 हजार लीटर गंगाजल डाला गया है, ताकि वहां छठ पूजा की जा सके.

छठ पूजा की तैयारियां करते लोग (Photo: PTI)

दिल्ली से बिहार, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र तक छठ महापर्व को लेकर अलग-अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं. कहीं घाटों की भव्य सजावट है, तो कहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.





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