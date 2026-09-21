scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मैकडॉनल्ड्स में टेबल के पास घूमते दिखे चूहे, वीडियो वायरल होते ही RMC ने लगाया इतने का जुर्माना

राजकोट के ग्रीनलैंड चौक स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में चूहों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में डाइनिंग एरिया की टेबल के पास चूहे घूमते दिखे. शिकायत के बाद RMC फूड विभाग ने निरीक्षण किया. डाइनिंग एरिया में हाइजीन संबंधी लापरवाही मिलने पर 3 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया, जबकि किचन में साफ-सफाई ठीक मिली. टीम ने दो रॉ मटेरियल सैंपल लिए हैं.

Advertisement
X
RMC ने लगाया 3 हजार रुपये जुर्माना. (Photo: Screengrab)
RMC ने लगाया 3 हजार रुपये जुर्माना. (Photo: Screengrab)

राजकोट के ग्रीनलैंड चौक स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में रेस्टोरेंट के डाइनिंग एरिया में रखी टेबल के पास चूहे घूमते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद रेस्टोरेंट की हाइजीन और साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे. वीडियो वायरल होने के बाद राजकोट महानगर निगम यानी RMC के फूड विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. RMC के हेल्थ ऑफिसर डॉ. जयेश वाकाणी ने आजतक संवाददाता को बताया कि जांच के दौरान डाइनिंग एरिया में हाइजीन से जुड़ी लापरवाही मिली.

डाइनिंग एरिया में मिली लापरवाही

फूड विभाग की जांच के बाद रेस्टोरेंट पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. हालांकि, जांच के दौरान रेस्टोरेंट के किचन की साफ-सफाई में कोई लापरवाही नहीं मिली. रेस्टोरेंट मैनेजर ने फूड विभाग की टीम को बताया कि पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. मैनेजर के मुताबिक, वहां से चूहों के रेस्टोरेंट में आने की संभावना हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Aaryavir Sehwag, Anvay Dravid, India U19 cricket team
सहवाग-द्रविड़ के बेटों का डेब्यू पर धमाका, AUS के ख‍िलाफ उड़ाया गर्दा
Rajkot Crime
मामूली मजाक में भतीजे ने चाचा की चाकू घोंप कर ली जान
आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Brijesh Doshi/ITG)
मामूली कहासुनी में भतीजे ने चाचा को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट
एक्टिवा से उछलकर सिर के बल गिरी महिला. (Photo: Screengrab)
यू-टर्न लेते वक्त बेकाबू हुई एक्टिवा, उछलकर सिर के बल गिरी महिला
Rajkot Civil Hospital
जूनियर को थप्पड़ मारने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, सुपरिंटेंडेंट भी पद से हटीं

निरीक्षण के दौरान फूड विभाग की टीम ने रॉ मटेरियल के दो सैंपल भी लिए हैं. इन सैंपल की जांच की जाएगी. फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद RMC की कार्रवाई ने रेस्टोरेंट की हाइजीन व्यवस्था को लेकर चल रही चर्चा को और बढ़ा दिया है. मैकडॉनल्ड्स जैसे इंटरनेशनल रेस्टोरेंट ब्रांड के डाइनिंग एरिया में चूहों का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है.

Advertisement

वीडियो वायरल होते ही पहुंची RMC की टीम

वीडियो में दिख रहे चूहों को लेकर लोग रेस्टोरेंट की साफ-सफाई और हाइजीन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. RMC की जांच में जहां डाइनिंग एरिया में हाइजीन से जुड़ी लापरवाही मिली, वहीं किचन की साफ-सफाई में कोई लापरवाही नहीं पाई गई. अब रॉ मटेरियल के लिए गए दो सैंपल की जांच की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पानी की मोटर का बटन 'ON' करने गया था बच्चा, जनरेटर के पीछे पड़ी नजर तो सहम गया |
    '370 रुपये की बिरयानी' विवाद में प्रणित मोरे की याचिका, SC ने केंद्र-महाराष्ट्र को जारी किया नोटिस |
    प्रोजेक्ट चीता को बड़ा झटका, कूनो में नामीबियाई चीते 'गौरव' ने तोड़ा दम |
    सऊदी किंग से अपने नागरिक के लिए क्षमा याचना मांगेंगे श्रीलंकाई राष्ट्रपति! |
    क्या है PPP मॉडल, जिसपर चलेंगे मध्यप्रदेश के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज |
    Delhi SIR: CM रेखा गुप्ता, केजरीवाल और जयशंकर को नोटिस जारी |
    लालबागचा राजा के दर शाहरुख खान, साथ दिखीं पत्नी गौरी और सुहाना, लिया बप्पा का आशीर्वाद |
    बागपत में मंदिर के नीचे लाशें! भिखारी बनकर छिपा कातिल कोलकाता से हुआ गिरफ्तार! |
    हरदोई में गन्ने के खेत में मिला 15 फीट लंबा अजगर, उड़े किसानों के होश, गोमती में छोड़ा |
    Gujarati Bhungla Batata Recipe: कश्मीरी दम आलू जाएंगे भूल! जब लहसुन डालकर बनाएंगे गुजराती भुंगला बटाटा, सब पूछेंगे रेसिपी!
    Advertisement