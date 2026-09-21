scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘कुछ क्लिप्स सच नहीं लिख सकतीं’, लव गिल संग आसिफ खान की क्लिप्स पर मचा हंगामा, पत्नी का फूटा गुस्सा

बिग बॉस 20 में आसिफ खान की वायरल क्लिप्स पर उनकी पत्नी जेबा ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज को लेकर लोगों से खास अपील की.

Advertisement
X
लव गिल संग आसिफ खान की क्लिप्स पर मचा हंगामा (Photo: ITGD)
लव गिल संग आसिफ खान की क्लिप्स पर मचा हंगामा (Photo: ITGD)

‘बिग बॉस 20’ में इस वक्त ड्रामा अपने पूरे चरम पर है. शो में ‘पंचायत’ फेम आसिफ खान भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं और घर के अंदर उनकी जर्नी लगातार सुर्खियां बटोर रही है. लेकिन अब मामला शो से निकलकर आसिफ की पर्सनल लाइफ और शादी तक पहुंच गया है.

दरअसल, हाल ही में आसिफ खान और लव गिल के गले मिलने के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए. इन छोटी-छोटी क्लिप्स को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब आसिफ शादीशुदा हैं, तो वह किसी और के साथ इतनी क्लोजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं?

बस फिर क्या था, अब आसिफ खान की पत्नी जेबा ने सामने आकर इन तमाम सवालों और वायरल क्लिप्स पर अपनी बात रख दी है. जेबा ने एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए अपने पति का खुलकर बचाव किया और लोगों से सोशल मीडिया की छोटी क्लिप्स के बजाय पूरी तस्वीर देखने की अपील की.

सम्बंधित ख़बरें

panchayat fame aasif khan
गजब बेइज्जती है… आसिफ को बिग बॉस में नहीं मिली 'इज्जत'?
Uditi singh-aasif khan
'मुझे जानबूझकर छुआ', आसिफ खान ने हसीना संग की बदतमीजी!
Bigg boss 20 fights
BB20: वॉशरूम पर लड़ाई-हसीनाओं में टशन, 'टची' हुए आसिफ?
Bigg Boss 20
'मार दूंगा', काजी को पीटने के लिए दौड़े 'पंचायत' के दामाद जी!
Panchayat's Aasif Khan to enter Bigg Boss 20
बिग बॉस में जा रहे पंचायत के 'दामाद', मिर्जापुर में मचाया भौकाल

आसिफ खान की पत्नी जेबा ने कहा- बस, बहुत हुआ!

आसिफ की पत्नी जेबा ने अपनी पोस्ट की शुरुआत ही बेहद साफ अंदाज में की. उन्होंने लिखा- बस, बहुत हुआ. आसिफ की पत्नी के नाते मुझे लगता है कि मेरे दिल और पूरी स्पष्टता के साथ एक बार बोलना जरूरी है. सभी लोग आसिफ को लेकर एक अलग कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं खास तौर पर उन चीजों की बात कर रही हूं जो शो से जुड़े उनके कुछ पलों पर आधारित हैं और जिनकी वजह से हमारी शादी पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कृपया 24 घंटे, 7 दिन चलने वाली लाइव फीड पर ध्यान दें. उन छोटी-छोटी क्लिप्स पर नहीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Advertisement

‘आप वो पति देख पाएंगे, जो कुछ सेकेंड की वीडियो में कैद नहीं होता’

जेबा ने आगे बताया कि शो में आसिफ सिर्फ उन्हीं कुछ सेकेंड की वायरल क्लिप्स तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर लोग उन्हें लगातार देखेंगे, तो उन्हें उनके रिश्ते की असली तस्वीर भी समझ आएगी.

उन्होंने लिखा- आप देखेंगे कि वह अक्सर मेरे बारे में बात करते हैं. हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में और आप उस पति को देख पाएंगे, जो कुछ सेकेंड की वीडियो में कैद नहीं हो सकता. हमारा रिश्ता सुरक्षित है. हमारी समझ बहुत मजबूत है. और यहां पर कुछ भी सफाई देने या साबित करने के लिए नहीं है.

जेबा ने आगे बिग बॉस के घर के गेम और कंटेस्टेंट्स की रणनीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि घर के अंदर हर कोई अपना खेल खेल रहा है और उन्हें ऐसा करने देना चाहिए. लेकिन किसी के गेम को उसकी शादी या उसके चरित्र से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने लिखा- घर के अंदर सभी अपना खेल खेल रहे हैं. उन्हें खेलने दीजिए. लेकिन किसी की शादी और चरित्र पर फैसला सुनाकर इसे किसी का गेम मत बनाइए.

‘आसिफ को देखिए, उनकी जर्नी को देखिए’

Advertisement

आखिर में जेबा ने उन लोगों से भी खास अपील की, जो आसिफ को बिग बॉस में देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को उनके पति की पूरी जर्नी और उनकी असलियत पर ध्यान देना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ सेकेंड की क्लिप्स पर.

जेबा ने लिखा- तो जो भी लोग देख रहे हैं, आसिफ को देखिए, उनकी जर्नी को देखिए. वह जो हैं, उन्हें उसी रूप में सपोर्ट कीजिए. कुछ क्लिप्स एक कहानी बना सकती हैं, लेकिन वे सच को नहीं लिख सकतीं.

जेबा का ये पोस्ट सामने आने के बाद साफ है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही छोटी-छोटी क्लिप्स को लेकर उठ रहे सवालों पर अपना पक्ष बेहद मजबूती से रखा है. उन्होंने लोगों से आसिफ की शादी और उनके चरित्र को कुछ सेकेंड की वायरल वीडियोज के आधार पर जज न करने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सूरत: 10 हजार के विवाद में ₹150 के पेट्रोल से मार्केट में लगाई आग, 14 दुकानें जलकर खाक, आरोपी अकाउंटेंट अरेस्ट |
    बिना तोड़फोड़, बिना 1 रुपया खर्च किए नीची छत भी दिखेगी ऊंची! छोटे फ्लैट्स के लिए काम आएंगे ये 11 तरीके |
    मैकडॉनल्ड्स में टेबल के पास घूमते दिखे चूहे, वीडियो वायरल होते ही RMC ने लगाया इतने का जुर्माना |
    ‘कुछ क्लिप्स सच नहीं लिख सकतीं’, लव गिल संग आसिफ खान की क्लिप्स पर मचा हंगामा, पत्नी का फूटा गु्स्सा |
    पानी की मोटर का बटन 'ON' करने गया था बच्चा, जनरेटर के पीछे पड़ी नजर तो सहम गया |
    '370 रुपये की बिरयानी' विवाद में प्रणित मोरे की याचिका, SC ने केंद्र-महाराष्ट्र को जारी किया नोटिस |
    प्रोजेक्ट चीता को बड़ा झटका, कूनो में नामीबियाई चीते 'गौरव' ने तोड़ा दम |
    सऊदी किंग से अपने नागरिक के लिए क्षमा याचना मांगेंगे श्रीलंकाई राष्ट्रपति! |
    क्या है PPP मॉडल, जिसपर चलेंगे मध्यप्रदेश के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज |
    Delhi SIR: CM रेखा गुप्ता, केजरीवाल और जयशंकर को नोटिस जारी
    Advertisement