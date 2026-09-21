scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pitra Paksha 2026: मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है? गरुड़ पुराण का रहस्य

गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाती है और वहां जाकर आत्मा को उसके जीवन का लेखा-जोखा दिखाया जाता है. उसके जीवन में किए गए पाप-पुण्यों का आकलन किया जाता है. हालांकि मृत्यु के 24 घंटे के भीतर जीवात्मा वापस अपने परिवार के बीच उसी घर में जाती है, जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था.

Advertisement
X
मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है. मान्यता है कि पिंडदान से मृतक के लिए प्रेत शरीर के निर्माण में सहायता होती है. (Photo: ITG)
मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है. मान्यता है कि पिंडदान से मृतक के लिए प्रेत शरीर के निर्माण में सहायता होती है. (Photo: ITG)

इंसान के शरीर से प्राण निकलते ही वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है. आत्मा परलोक की तरफ रुख कर जाती है और शरीर यहीं पृथ्वी लोक में नश्वर हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परलोक जाने से पहले एक बार अपने परिवार के बीच जरूर आती है. गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु नजदीक आने पर व्यक्ति अपने परिवार के स्नेह और मोह के कारण दुख के साथ प्राण त्यागता है. यही वजह है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक बार परिवार के बीच जरूरी आती है.

गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं और वहां जाकर आत्मा को उसके जीवन का लेखा-जोखा दिखाते हैं. उसके जीवन में किए गए पाप-पुण्यों का आकलन किया जाता है. कर्मों के हिसाब से यह तय किया जाता है कि आत्मा नर्क लोक जाएगी या स्वर्ग लोक.

हालांकि मृत्यु के 24 घंटे के भीतर जीवात्मा वापस अपने परिवार के बीच उसी घर में जाती है, जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था. यहीं से उसके बाद के 13 दिन का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है. जीवात्मा करीब 13 दिन तक अपने परिवार के बीच या आस-पास ही रहती है. वह अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और रिश्तेदारों को शोक मनाते हुए देखती है. कई बार लोगों को उसकी उपस्थिति का आभास भी होता है. लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Pitra Paksha 2026
कब है पहला श्राद्ध? जानें पितृपक्ष का पूरा कैलेंडर और जरूरी नियम
पितृपक्ष में नहीं खरीदते झाड़ू, नमक और सरसों का तेल?
Pitru Paksha 2026
इस दिशा में वास्तु की गड़बड़ देती है पितृ दोष का संकेत, ऐसे समझें
Lakshmi Narayan Rajyog 2026
लक्ष्मी नारायण योग से शुरू होगा पितृ पक्ष, 4 राशियां होंगी मालामाल!
Pitru Paksha 2026
बुध गोचर से पितृपक्ष की शुरुआत, इन 4 राशियों के लिए शुभ संकेत
Advertisement

क्यों किया जाता है पिंडदान?
मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है. मान्यता है कि पिंडदान से मृतक के लिए प्रेत शरीर के निर्माण में सहायता होती है. शरीर निर्माण के बाद जीवात्मा को अत्यधिक भूख लगती है. इसलिए मृतक की भूख को शांत करने के लिए 10वें दिन पिंडदान किया जाता है. 11वें और 12वें दिन भी मृतक के लिए भोजन आदि देने का वर्णन है. इन दिनों में दीप, अन्न, जल और वस्त्र आदि दिए जाने की बात कही गई है.

इसके बाद पिंडदान से तृप्त हो चुकी जीवात्मा की यमलोक की यात्रा आरंभ होती है. मान्यता है कि यमलोक की यात्रा कर्मों के हिसाब से तय होती है. जितने ज्यादा पाप किए हैं, यह मार्ग उतना ही कठिन होता है. और जितने ज्यादा पुण्य होंगे, मार्ग उतना ही सरल और सुखद होगा. तभी तो कहा जाता है कि अच्छे-बुरे कर्मों का फल मृत्यु से पहले ही नहीं, मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Pitra Paksha 2026: मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है? गरुड़ पुराण का रहस्य |
    'स्त्री होने के नाते शर्मसार हूं...', जमुई छेड़छाड़ कांड पर फूटा ममता का गुस्सा |
    आगरा में रिटायर्ड IPS से लेकर डॉक्टर-टीचर तक बने छठी क्लास के 'बच्चे', गले में बोतल और यूनिफॉर्म में पहुंचे स्कूल! |
    UN को संबोधित करने न्यूयॉर्क जाएंगे ईरानी राष्ट्रपति, टीम मेंबर को नहीं मिल रहा US का वीजा |
    सूरत: 10 हजार के विवाद में ₹150 के पेट्रोल से मार्केट में लगाई आग, 14 दुकानें जलकर खाक, आरोपी अकाउंटेंट अरेस्ट |
    बिना तोड़फोड़, बिना 1 रुपया खर्च किए नीची छत भी दिखेगी ऊंची! छोटे फ्लैट्स के लिए काम आएंगे ये 11 तरीके |
    मैकडॉनल्ड्स में टेबल के पास घूमते दिखे चूहे, वीडियो वायरल होते ही RMC ने लगाया इतने का जुर्माना |
    ‘कुछ क्लिप्स सच नहीं लिख सकतीं’, लव गिल संग आसिफ खान की क्लिप्स पर मचा हंगामा, पत्नी का फूटा गुस्सा |
    पानी की मोटर का बटन 'ON' करने गया था बच्चा, जनरेटर के पीछे पड़ी नजर तो सहम गया |
    '370 रुपये की बिरयानी' विवाद में प्रणित मोरे की याचिका, SC ने केंद्र-महाराष्ट्र को जारी किया नोटिस
    Advertisement