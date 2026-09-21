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बिना तोड़फोड़, बिना 1 रुपया खर्च किए नीची छत भी दिखेगी ऊंची! छोटे फ्लैट्स के लिए काम आएंगे ये 11 तरीके

How To Make Low Ceiling Look Higher: क्या आपके घर या फ्लैट की नीची छत की वजह से कमरा छोटा और दबा-दबा सा महसूस होता है? बिना किसी तोड़फोड़ या महंगे रेनोवेशन के, सही कलर, पर्दों, फर्नीचर और लाइटिंग के इन 11 आसान इंटीरियर ट्रिक्स से छत को ऊंचा और कमरे को बड़ा दिखा सकते हैं.

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बिना एक भी ईंट तोड़े आप कुछ चीजें करके आसानी से नीची सीलिंग को ऊंचा दिखा सकते हैं. (Photo: ITG)
बिना एक भी ईंट तोड़े आप कुछ चीजें करके आसानी से नीची सीलिंग को ऊंचा दिखा सकते हैं. (Photo: ITG)

How To Make Low Ceiling Look Higher: घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसकी छत थोड़ी नीची है तो पूरा कमरा जरूरत से ज्यादा छोटा और दबा-दबा सा नजर आ सकता है. खासकर बड़े-बड़े शहरों में बनी बड़ी बिल्डिंग्स के छोटे फ्लैट्स में ये समस्या ज्यादा महसूस होती है. कई लोगों को लगता है कि इसका एक ही इलाज है घर में तोड़फोड़ कराकर छत की ऊंचाई बढ़वाई जाए. लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? अगर आपको इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, तो ये खबर आपके लिए है. 

अगर आप भी नीची छत की वजह से अपने कमरे को छोटा महसूस करते हैं तो कुछ स्मार्ट इंटीरियर ट्रिक्स आपके काम आ सकती हैं. आप अपने इंटीरियर में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों को थोड़े अलग तरीके से यूज करके आंखों को ऐसा एहसास कराया जा सकता है कि कमरे की छत पहले से ज्यादा ऊंची है. खास बात ये है कि इसके लिए न तो दीवार तोड़ने की जरूरत है और न ही भारी-भरकम इंटीरियर पर पैसा खर्च करने की. आइए जानते हैं ऐसे ही 11 आसान हैक्स.

1. छत पर लगाएं हल्का रंग: अगर आपने कमरे की छत पर डार्क कलर करा रखा है, तो आपको वो ज्यादा नीची लग सकती है. ऐसे में नीची छत पर हमेशा हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए. नीची छत के लिए सफेद, ऑफ-वाइट, क्रीम जैसे हल्के रंग ही चुनने चाहिए. ये रोशनी को ज्यादा फैलाते हैं और कमरे के ऊपरी हिस्से को खुला दिखाते हैं. दीवार और छत का रंग हल्का होने पर कमरा और बड़ा महसूस होता है.

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2. दीवार का रंग छत तक ले जाएं: दीवार का पेंट जहां खत्म होता है, वहीं छत का रंग शुरू करने के बजाय उसे कुछ इंच ऊपर तक ले जाएं. इससे दीवार और छत की बॉर्डर कम नजर आएगी और कमरा ज्यादा ऊंचा महसूस होगा.

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3. पर्दे छत के पास से लगाएं: पर्दों की रॉड खिड़की के ठीक ऊपर लगाने के बजाय छत के करीब लगाएं और पर्दों को फर्श तक आने दें. इससे ऊपर से नीचे तक एक लंबी वर्टिकल लाइन बनेगी और नजर ऊपर जाएगी. ये छत को ऊंचा महसूस कराने में मदद कर सकता है.

4. वर्टिकल डिजाइन अपनाएं: दीवार पर ऊपर से नीचे जाती लाइनें कमरे को ऊंचा दिखाने में मदद करती हैं. इसके लिए पतली लकड़ी की पट्टियां, वर्टिकल पैनल, स्ट्राइप्स या पतले डिजाइन वाला वॉलपेपर इस्तेमाल कर सकते हैं.

5. लंबा और पतला फर्नीचर चुनें: चौड़े और भारी कैबिनेट की जगह लंबा और पतला बुकशेल्फ या कैबिनेट रखने से भी आपको मदद मिल सकती है. इससे फर्श पर कम जगह घिरेगी और नजर ऊपर की ओर जाएगी. शेल्फ को बहुत ज्यादा सामान से न भरें.

6. रोशनी ऊपर की तरफ करें: सिर्फ नीचे की ओर रोशनी करने वाली लाइट के बजाय ऐसी वॉल लाइट या फ्लोर लैंप लगाएं जिसकी रोशनी ऊपर की तरफ जाए. इससे छत का ऊपरी हिस्सा ज्यादा खुला और रोशन नजर आएगा.

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7. लंबा फ्लोर लैंप लगाएं: चौड़े और भारी लैंप की जगह लंबा, पतला फ्लोर लैंप चुनें. इसे सोफे या कुर्सी के पास रखा जा सकता है. इसकी ऊंची शेप कमरे में एक वर्टिकल एलिमेंट जोड़ती है.

8. भारी पेंडेंट लाइट से बचें: नीची छत पर बड़ा झूमर या लंबा पेंडेंट कमरा और छोटा दिखा सकता है. ऐसे में फ्लश-माउंटेड लाइट अच्छा ऑप्शन हो सकता है. पेंडेंट लगाना हो तो छोटा और हल्का डिजाइन चुनें.

9. लंबी पेंटिंग लगाएं: चौड़ी तस्वीर की जगह लंबी और खड़ी पेंटिंग या फोटो फ्रेम लगाएं. कई छोटे फ्रेम लगाने हों तो उन्हें एक के ऊपर एक वर्टिकल तरीके से रखें. इससे नजर ऊपर की तरफ जाएगी.

10. फर्नीचर नीचे रखें: लो-सोफा, लो-बेड या लो टीवी यूनिट कमरे को ज्यादा खुला दिखा सकते हैं. इनके ऊपर दीवार का खाली हिस्सा ज्यादा दिखाई देता है. पतले पैरों वाला फर्नीचर भी कमरे को हल्का लुक देता है.

11. लंबा शीशा लगाएं: गोल या हॉरिजॉन्टल मिरर की जगह लंबा वर्टिकल शीशा लगाएं. इसे ऐसी जगह रखें जहां उसमें खिड़की या खुली जगह दिखाई दे. इससे रोशनी भी बढ़ेगी और कमरा ज्यादा खुला और ऊंचा महसूस होगा.

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