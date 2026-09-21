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'रूस ने खोया डीजल ऑयल इंडस्ट्री पर कंट्रोल', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- खत्म होनी चाहिए जंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने अपनी डीजल ऑयल इंडस्ट्री पर कंट्रोल खो दिया है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ इस बेतुके और कभी न खत्म होने वाले युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए.

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डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- पूरी दुनिया जंग से प्रभावित हो रही है. (Photo-File)
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- पूरी दुनिया जंग से प्रभावित हो रही है. (Photo-File)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने अपनी डीजल ऑयल इंडस्ट्री पर नियंत्रण खो दिया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'दुर्भाग्य से यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस ने अपने डीजल ऑयल इंडस्ट्री पर नियंत्रण खो दिया है. उनकी बड़ी संख्या में डीजल रिफाइनरियों को उड़ा दिया गया है और वे कम से कम अस्थायी रूप से बंद हैं.

ट्रंप ने आगे बताया कि यूक्रेन के साथ इस बेतुके और कभी न खत्म होने वाले युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए. पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है क्योंकि हर महीने 25,000 लोग, जिनमें ज़्यादातर सैनिक हैं, मारे जा रहे हैं. कितनी शर्म की बात है.

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यह भी पढ़ें: संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक परिवार की 3 पीढ़ियां, पिता-माता के बाद अब बांग्लादेश के PM करेंगे संबोधित

बता दें, इस समय दुनिया में 5 जगहों में जंग या जंग जैसे हालात बने हुए हैं. इन क्षेत्रों में सैन्य तनाव और संघर्ष लगातार जारी है. इनमें रूस-यूक्रेन युद्ध, यमन में हूती-सऊदी संघर्ष, ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, कोरियाई प्रायद्वीप पर जापान-कोरिया संबंधित सुरक्षा चुनौतियां, और पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा विवाद प्रमुख हैं. इन संघर्षों के कारण अलग-अलग हैं, लेकिन इनका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा पर पड़ रहा है. 

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शी जिनपिंग जाएंगे अमेरिका

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं. इससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कम्युनिस्टों की विचारधारा कम्युनिज्म को अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा खतरा करार दिया है.

मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले डेमोक्रेट्स पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो देश कम्युनिस्ट बन जाएगा. लेकिन बता दें कि ठीक इसी हफ्ते वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली कम्युनिस्ट देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का राजकीय स्वागत करने वाले हैं.

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